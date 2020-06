Neue Serien bei Sky im Juli: Das sind die Highlights

Es dauert keine 24 Stunden mehr, dann ist die Hälfte des Jahres 2020 schon wieder um. Und den bevorstehenden Monatswechsel nutzt der Pay-TV-Sender Sky, um den einen oder anderen Film- und Serien-Neustart an den Start zu schieben. Freuen kannst du dich in diesem Zusammenhang auf so einige Neuvorstellungen.

Vor allem Fans von animierten Serien kommen in der ersten Juli-Hälfte als Sky-Kunde auf ihre Kosten. Denn zu sehen ist unter anderem die fünfte Staffel von „Samurai Jack“ (ab 15. Juli). Ganz neu ins Programm kommen zudem die beiden Animationsserien „Dr. Stone“ und „That Time I Got Reincarnated as a Slime“. Auch sie starten ab dem 15. Juli. Allerdings nicht bei Sky selbst. Alle drei Serien kannst du stattdessen im Programm von TNT Comedy sehen.

„Elementary“ – Staffel 7

Schon in die siebte Staffel startet direkt bei Sky die Crime-Serie „Elementary“. Was auf den ersten Blick gar nicht deutlich wird: Thematisch geht es darin um die Ermittlungen von Sherlock Holmes und Joan Watson. Beide arbeiten in London als Berater für Scotland Yard. Der Fall eines Models, auf das ein Säureattentat verübt wurde, führt die beiden in die Abgründe der britischen Boulevardpresse. Mit der siebten Staffel findet die Serie übrigens ein Ende. Eine achte Staffel ist nicht mehr geplant.

Elementary sofort streamen.

„Gangs of London“ – Staffel 1

Mit großer Vorfreude blickt man bei Sky zudem auf den Serien-Neustart der Eigenproduktion „Gangs of London“. Ab dem 23. Juli kannst du sie immer donnerstags ab 21:15 Uhr bei Sky Atlantic HD sehen. Zudem ist die komplette Staffel dann bei Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar.

Und darum geht’s: 20 Jahre lang war Finn Wallace der mächtigste Gangster-Boss in London. Aber jetzt ist er tot – und niemand weiß, wer den Anschlag befohlen hat. An die Spitze seines „Familienunternehmens“, das durch Bestechung und geschickte Vernetzung Drogenimport, Geldwäsche und andere Mafia-Aktivitäten organisiert, rückt sein Sohn Sean (Joe Cole). Mithilfe der Familie Dumani, angeführt von Ed Dumani, versucht er, den Platz seines Vaters einzunehmen und das plötzlich entstandene Machtvakuum zwischen den verschiedenen Banden zu füllen. An der Unterwelt Londons kommt er dabei nicht vorbei.

Noch vor dem Serienstart ist übrigens klar, dass es von „Gangs of London“ eine zweite Staffel geben wird. Grund: Der Start in England verlief sehr erfolgreich. Der Start der Dreharbeiten der zweiten Staffel ist für nächstes Jahr geplant. Die Ausstrahlung soll denn ab 2022 erfolgen.

„Perry Mason“ – Staffel 1

Ende Juli, genau genommen am 31. Juli um 20:15 Uhr, startet bei Sky Atlantic HD zudem ein weiterer Privatdetektiv durch: „Perry Mason“. Eine der vielleicht berühmtesten Romanfiguren wurde von HBO neu in Szene gesetzt und findet jetzt bei Sky ein neues Zuhause.

Die Serie spielt im Los Angeles des Jahres 1931 und erzählt von den Ursprüngen von Perry Mason. Während der Rest des Landes noch mit der großen Depression kämpft, boomt die Stadt – Erdöl, Olympische Spiele, Tonfilm, evangelikale Christen. Perry Mason schlägt sich hier als billiger Privatdetektiv durch. Er ist von seinem Einsatz im 1. Weltkrieg traumatisiert, seine Ehe scheiterte. Als er auf eine fatal aus dem Ruder gelaufene Kindesentführung angesetzt wird, sucht er verbissen nach der Wahrheit. Er stößt in der zerrütteten Stadt auf Abgründe, die er selbst nie im Leben erwartet hätte.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky im Juli

Das reicht dir alles noch nicht? Kein Problem! Denn im Juli kannst du bei Sky noch einige andere Serien-Neustarts sehen. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick.

Serientitel Staffel Starttermin Sender The Good Fight 4 30. Juni FOX Hawaii Five-O 9 3. Juli FOX Elementary 7 8. Juli Sky One Doctor Who 12 23. Juli FOX Gangs of London 1 23. Juli Sky Atlantic Bull 4B 29. Juli 13th Street Single Parents 1 30. Juli Sky One Perry Mason 1 31. Juli Sky Atlantic Breeders 1 4. August Sky Atlantic High Maintenance 4 4. August Sky Atlantic Upright 1 11. August Universal TV Nurses 1 17. August Universal TV Devs 1 19. August FOX Death in Paradise 9 28. August FOX Domina 1 2020 Sky Hausen 1 2020 Sky Souls 1 2020 Sky Run 1 Sommer 2020 Sky Atlantic The Third Day 1 Sommer 2020 Sky Atlantic The Undoing 1 Herbst 2020 Sky Atlantic Der Pass 2 Q1 2021 Sky Ich und die Anderen 1 Q1 2021 Sky Temple 2 2021 Sky Atlantic

Sky zeigt neue Tobis-Filme zuerst

Übrigens: Am Dienstag wurde auch bekannt, dass Sky einen neuen Filmdeal mit dem deutschen Filmstudio Tobis geschlossen hat. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst die Pay-TV- und Video-on-Demand-Erstverwertung in Deutschland und Österreich. Tobis-Filmhighlights wie „Vergiftete Wahrheit“ oder die lang erwartete Leinwand-Rückkehr von Otto Waalkes mit der Komödie „Catweazle“ kannst du demnächst zuerst bei Sky sehen.

Weitere Film-News: Im Juli kannst du dich bei Sky und Sky Ticket unter anderem auf die deutsche TV-Premiere von „Joker“ freuen (ab 3. Juli) und bekommst auch bei „Zombieland – Doppelt hält besser“ (ab 10. Juli) so richtig was zu sehen. Weitere Film-Neustarts sind unter anderem „Vom Lokführer, der die Liebe suchte…“ (ab 1. Juli), „Eine ganz heiße Nummer 2.0“ (ab 4. Juli) und „Black and Blue“ (ab 11. Juli).