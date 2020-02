Sky, Netflix, Amazon Prime Video: Viele neue Serien im März

Wenn du im März nicht viel zu tun haben solltest, können wir dir schon jetzt eines wünschen: viel Spaß mit vielen, vielen neuen Serien. Denn sowohl bei Sky als auch bei Netflix und Amazon Prime Video kannst du dir so einige neue Produktionen anschauen. Wir geben dir einen Überblick zu den Highlights.

Neue Serien bei Sky

Hast du ein Abo bei Sky abgeschlossen oder nutzt du den Streamingdienst Sky Ticket? Dann bist du vielleicht schon dabei, die neuen Folgen von „The Walking Dead“ (Staffel 10.2), „Room 104“ (Staffel 3) oder die brandneue Sky-Eigenproduktion „The New Pope“ zu sehen. In den kommenden Wochen geht es aber Schlag auf Schlag weiter.

„Westworld“ – Staffel 3

Schon in die dritte Staffel schickt Sky Atlantic die Science-Fiction-Serie „Westworld“. Vor allem die erste Staffel wurde international in höchsten Tönen gefeiert. Denn die Art und Weise, wie die Menschheit dort ihre Gelüste in einem aufwendig erschaffenen Freizeitpark ausleben konnte, war so noch nie im Fernsehen zu sehen.

Jetzt also Staffel 3, wieder unter Regie von Jonathan Nolan und „Lost“-Schaffer J. J. Abrams. Im Mittelpunkt steht weiterhin der Host Dolores, eine Roboter-Frau, die gelernt hat, ihre Gefühle nicht nur zu (er)leben, sondern auch zu kontrollieren. Nach dem Massaker in Staffel 2 hat sie mit einigen anderen Hosts den Freizeitpark verlassen. Doch was hat sie vor? Einen Krieg gegen die Menschheit anzetteln?

Antworten auf diese Fragen siehst du ab dem 30. März in den acht neuen Folgen der dritten Staffel von „Westworld“. Sky Atlantic zeigt die neuen Episoden immer montags um 20:15 Uhr.

„ZeroZeroZero“ – Staffel 1

Wie es im Drogen- und Mafia-Geschäft zugeht, hat schon die Sky-Serie „Gomorrha“ auf recht eindrucksvolle Art und Weise gezeigt. Jetzt thematisiert auch die neue Sky-Eigenproduktion „ZeroZeroZero“ diese Szenerie. Sie entführt den Zuschauer in die Welt des internationalen Kokainhandels.

Der im Untergrund lebende italienische Mafiaboss Don Minu ordert in Mexiko eine gigantische Lieferung Kokain. Satte 5000 Kilo sollen seine Vormachtstellung besiegeln. Doch sein Enkel Stefano will diesen Plan vereiteln. Als die Anzahlung für den Deal nicht eintrifft, hat das schwerwiegende Folgen für den amerikanischen Mittelsmann Edward Lynwood und dessen Kinder Emma und Chris.

Sky Atlantic zeigt die erste Staffel von „ZeroZeroZero“ mit ihren insgesamt acht Episoden ab dem 26. März. Die Doppelfolgen sind immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen.

„The Outsider“ – Staffel 1

Mit einer neuen Thrillerserie ist bei Sky Atlantic ab dem 20. März zu rechnen. „The Outsider“ basiert auf einem Buch von Stephen King und erzählt die Geschichte, wie in den Wäldern von Georgia die grausam verstümmelte Leiche des elfjährigen Frankie gefunden wird.

Ein Täter scheint durch Zeugenaussagen und Fingerabdrücke schnell ausgemacht. Ausgerechnet der beliebte Lehrer, Trainer der Baseball-Jugendmannschaft und liebende Ehemann und Vater, Terry Maitland, soll für den Mord verantwortlich sein. Trotz wasserdichtem Alibi bleiben Zweifel. Bis nach und nach Hinweise auf eine schreckliche, übernatürliche Macht offenkundig werden, der nicht nur Frankie zum Opfer fiel. Und so wird aus einem scheinbar klassischen Krimi ein schockierender Mystery-Thriller, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

„The Outsider“ läuft bei Sky Atlantic ab dem 20. März immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Jetzt auch in der deutschen Synchronfassung, nachdem die Serie schon seit Mitte Januar im englischsprachigen Original zum Abruf bereitgestanden war.

„A Millionen Little Things“ – Staffel 1

Am 10. März startet bei FOX die US-Dramaserie „A Million Little Things“. Als sich der erfolgreiche Geschäftsmann und Familienvater Jonathan Dixon das Leben nimmt, suchen seine Freunde verzweifelt nach dem Grund für seine Tat. Sie müssen erschüttert feststellen, wie wenig sie tatsächlich von ihm und seinem Leben wussten. Die Gruppe von Freunden aus Boston hatte sich vor Jahren durch unerwartete Umstände kennengelernt und ihr Leben entwickelte sich in unterschiedliche Richtungen. Trotzdem blieben sie eng verbunden. Jons plötzlicher Tod wird für alle zum Weckruf, ihre individuellen Ansichten und Lebensentscheidungen neu zu überdenken.

FOX zeigt „A Million Little Things“ ab dem 10. März immer dienstags ab 21 Uhr in Doppelfolgen.

Serientitel Staffel Starttermin Sender The Walking Dead 10.2 24. Februar FOX Room 104 3 26. Februar Sky Atlantic Suits 8 3. März Universal TV Spides 1 5. März Syfy A Million Little Things 1 10. März FOX The Good Doctor 3.2 10. März Sky 1 Andere Eltern 2 10. März TNT Comedy The Outsider 1 20. März Sky Atlantic ZeroZeroZero 1 26. März Sky Atlantic Westworld 3 30. März Sky Atlantic Deputy - Einsatz in Los Angeles 1 1. April SyFy Avenue 5 1 7. April Sky Atlantic 9-1-1: Lone Star 1 8. April Sky 1 The L Word: Generation Q 1 15. April Sky Atlantic Doctor Who 12 16. April FOX Das Boot 2 24. April Sky 1 The Rookie 2 24. April FOX Suits 9 28. April Universal TV The Plot Against America 1 13. Mai Sky Atlantic Domina 1 2020 Sky Hausen 1 2020 Sky Souls 1 2020 Sky Ich und die Anderen 1 Q4 2020 Sky Der Pass 2 Q1 2021 Sky

Neue Serien bei Netflix

„Unorthodox“ – Staffel 1

Ein neues Melodrama startet am 26. März bei Netflix; eine deutsche Miniserie, die aus vier Episoden besteht. Darin lässt sich eine junge Frau aus Brooklyn auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe in Berlin nieder. Problem: Irgendwann holt die Vergangenheit jeden ein.

„Ozark“ – Staffel 3

Einen Tag später, ab dem 27. März, wird die Geschichte von „Ozark“ weitererzählt. Ein Finanzberater, der mit seiner Familie aus Chicago in die Ozarks in Missouri gezogen ist, muss im Kampf gegen einen Drogenbaron weiter Millionenbeträge an Geld waschen. Dabei wird er vor neue Herausforderungen gestellt.

„Elite“ – Staffel 3

Ebenfalls in die 3. Staffel startet das Netflix Original „Elite“. Ab dem 13. März sorgt in der spanischen Dramaserie der erneute Mord an einem Mitschüler für neue Untersuchungen. Die Schüler sehen ihrer Zukunft entgegen, werden jedoch von ihrer Vergangenheit verfolgt.

„The Protector“ – Staffel 3

Auf den Straßen von Istanbul ist die türkische Serie „The Protector“ zu Hause. Auch sie startet ab dem 6. März in ihre bereits dritte Staffel. In der Fantasy-Mystery-Serie versinkt die türkische Metropole Istanbul im puren Chaos. Im Mittelpunkt: Hakan, der es mit einem Respekt einflößenden Unsterblichen zu tun hat, der nur ein Ziel verfolgt, nämlich die Zerstörung der kompletten Stadt.

„Kingdom“ – Staffel 2

Vor allem Action steht in „Kingdom“ im Mittelpunkt. Nun steht die zweite Staffel auf dem Programm, die ab dem 13. März bei Netflix zu sehen ist. Das historische Zombie-Drama spielt während der koreanischen Joseon-Dynastie. In Anbetracht von eigenartigen Gerüchten über den kranken König ist der Kronprinz die einzige Hoffnung des Königreichs im Kampf gegen eine rätselhafte Seuche im Land.

Neue Anime-Inhalte bei Netflix

Wer Fan von Anime-Serien ist, kann sich bei Netflix im März übrigens auch auf neue Inhalte freuen. Zum Beispiel ab dem 19. März auf „Altered Carbon: Resleeved“, den zweiten Teil von „7Seeds“ (ab 26. März) und auf die schon dritte Staffel von „Castlevania“, die ab dem 5. des nächsten Monats zu sehen ist. Zudem sind ab dem 31. März die Staffeln 1 bis 10 von „Naruoto Shippuden“ bei Netflix zu sehen.

Neue Filme bei Netflix

Oder soll es lieber ein Film sein? Auch davon hat Netflix im März wieder einige Neuerungen im Programm. Nicht nur Lizenztitel aus den großen Filmstudios, zum Beispiel „I, Tonya“ (ab 22. März), „Alien: Covenant“ oder „Gringo“ (beide ab 1. März), sondern auch wieder diverse Eigenproduktionen.

Titel verfügbar ab Bemerkungen All The Bright Places 28. Februar Netflix Film Alien: Covenant 1. März Bo und der Weihnachtsstern 1. März Die letzte Festung 1. März Gringo 1. März Sleepy Hollow 1. März Sommer in Orange 1. März Winchester – Das Haus der Verdammten 1. März Sliver 4. März Überleben! 4. März Die Stille des Todes 6. März Netflix Film Guilty 6. März Netflix Film Jonas – Vergiss mich nicht 6. März Netflix Film Spenser Confidential 6. März Netflix Film Batman Begins 7 März The Dark Knight 7 März Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen 8. März Netflix Film Vielmachglas 9. März Gokarts 13. März Netflix Film Lost Girls 13. März Netflix Film How to Party with Mom 15. März Leprechaun Returns 15. März Molly's Game - Alles Auf Eine Karte 15. März Der Schacht 20. März Netflix Film Maska 20. März Netflix Film Über das Ergebnis hinaus 20. März Netflix Film I, Tonya 22. März nicht in der Schweiz verfügbar War Dogs 22. März Proud Mary 24. März Curtiz 25. März Netflix Film Dein Zuhause gehört mir 25. März Netflix Film Catch Me! 29. März The Decline 27. März Netflix Film Uncorked 27. März Netflix Film Das Zeichen des Teufels 27. März Netflix Film

Neue Serien bei Amazon Prime Video

Erstaunlich ruhig geht es in Sachen neuer Serien im März bei Prime Video von Amazon zu. Dort ruht man sich offenbar ein wenig auf dem Erfolg der neuen „Star Trek“-Serie „Picard“ aus, deren finale Folge der 1. Staffel ab dem 27. März abrufbar ist. Und auch die finale Staffel von „Pastewka“ ist ja erst jüngst im Februar bei Prime Video angelaufen und ein Tipp für alle, die einfach mal Spaß mit einer Sitcom haben möchten. Zudem startete am 21. Februar die amerikanische Nazi-Jäger-Serie „Hunters“, die mit zum Teil verstörenden Bildern von sich reden macht.

Mit Spannung erwartet wird auch der Start der neuen „The Walking Dead“-Serie, die den Titel „World Beyond“ trägt und im April starten soll. Thematisiert wird das Leben der ersten Generation nach der großen Zombie-Apokalypse und nun gibt es einen ersten Trailer, der tiefer in das Geschehen eintauchen lässt.

Den Fokus an Neuproduktionen im März legt man bei Amazon ab dem 11. März auf „The Test: A New Era for Australia’s Team“, eine Dokumentation zum australischen Cricket-Team. Und auf „James May – Our Man in Japan“, eine Reise-Dokumentation quer durch Japan mit dem beliebten gleichnamigen „The Grand Tour“-Moderator. Los geht es ab dem 6. März.

Außerdem wäre da ab dem 27. März noch „Making The Cut“ – eine neue Fashion-Show mit Heidi Klum und Tim Gunn. Zwölf talentierte Unternehmer und Designer aus der ganzen Welt kämpfen in den Modemetropolen New York, Paris und Tokio darum, mit ihren aufstrebenden Labeln eine starbesetzte Jury von ihren Qualitäten zu überzeugen und den großen, weltweiten Durchbruch zu schaffen.

Titel Staffel abrufbar ab Star Trek: Picard 1 24. Januar Pastewka 10 7. Februar Hunters 1 21. Februar James May: Our Man in Japan 1 6. März The Test: A New Era for Australia's Team 1 11. März Making The Cut 1 27. März Tales Fron The Loop 1 3. April The Waking Dead - World Beyond 1 13. April Dispatches from Elsewhere 1 8. Mai American Gods 3 im Jahr 2020 Bibi & Tina 1 im Jahr 2020 Bosch 6 im Jahr 2020 Deutschland 89 3 im Jahr 2020 El Presidente 1 im Jahr 2020 Hanna 2 im Jahr 2020 Herr der Ringe 1 im Jahr 2020 Hunters 1 im Jahr 2020 The Boys 2 im Jahr 2020 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt

An neuen Filmen hat Prime Video im März mehr zu bieten. Zum Beispiel „Skyscraper“ mit Dwayne Johnson (ab 15. März) oder „Hunter“ mit Willem Dafoe und Sam Neill (ab 28. März). Für alle Fußball-Fans interessant: „Diego Maradona“ ist ab dem 15. März bei Prime Video zu sehen.

Titel verfügbar ab Die Agentin 29. Februar Royal Corgi – Der Liebling der Queen 8. März The Purge – Die Säuberung 8. März The Purge: Anarchy 8. März Rebellinnen – Leg dich nicht mit ihnen an! 11. März Diego Maradona 15. März Luna 15. März Skyscraper 15. März The First Purge 15. März Love Finds You In Valentine – In Der Heimat Wohnt Das Glück 17. März Blow the Man Down 20. März Streetdance: Broadway 20. März The Quake - Das große Beben 20. März Burn 22. März Danger Close – Die Schlacht von Long Tan 22. März Midsommar 26. März Hunter 28. März

