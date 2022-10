Sky: Kunterbunte Neuheiten im November

Damit ist es dir als Kunde von Sky oder dem zugehörigen Streamingdienst Wow möglich, die langen, dunklen Nachmittage und die sich daran anschließenden Abende mit einer gehörigen Portion Unterhaltung zu überbrücken. So kannst du dich nicht nur auf Neustarts und Fortsetzungen von Serien freuen. Auch einige spannende Film-Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Wir zeigen dir einige ausgewählte Höhepunkte.

Tschugger (Staffel 2)

Ab dem 10. November kannst du dich bei Sky Comedy auf fünf neue Episoden von „Tschugger“ freuen. Dabei handelt es sich um eine Art Krimi-Komödie aus der Schweiz, in der Bax und sein Kollege Pirmin vor der großen Herausforderung stehen, das Wallis vor dem Untergang zu retten. Hoch über dem Rhonetal werden sie Zeugen einer grauenvollen Tat und mithilfe von Smetterling findet Bax den entscheidenden Hinweis zu den vernichtenden Plänen einer ominösen Sekte.

Unabsichtlich eingeatmete Drogencocktails, ein Maulwurf in den eigenen Reihen, Entführung und Erpressung sowie geplatzte Fruchtblasen erleichtern es den Super-Cops aus dem Wallis nicht, ihre Ermittlungen erfolgreich zu einem Abschluss zu bringen.

Disco Paraiso – Das Geheimnis von Almanzora (Staffel 2)

Gleich acht Episoden umfasst die zweite Staffel von „Disco Paraiso“. In dieser spanischen Mystery-Serie geht es aber weniger um Musik als um dunkle Mächte, denen sich die Teenager Javi, Alvaro und Zeta stellen müssen. Problem: Sie sind ohne Erinnerung an ihr früheres Leben im Jenseits gefangen, während eine neue Bedrohung Almanzora heimsucht. Untote sind im Anmarsch! Zu sehen ist Staffel 2 von „Disco Paraise“ ab dem 20. November bei Sky One.

Souls (Staffel 1)

Oder soll es lieber eine deutsche Produktion sein? Dann darfst du „Souls“ nicht verpassen. Die Drama-Serie startet ab dem 8. November bei Sky Atlantic und zeigt das Leben von Hanna, das aus dem Nichts aus den Fugen gerät. Denn ihr 14-jähriger Sohn Jacob behauptet nach einem schweren Autounfall, sich an sein früheres Leben als Pilot einer verschollenen Passagiermaschine zu erinnern. Das ist aber nicht der einzige Handlungsstrang, denn die Serie blickt auch in die Vergangenheit, um auf das Flugzeugunglück zu blicken. Zudem aber auch in das Berlin der Zukunft, wo die Mitglieder einer Sekte an ein Leben nach dem Tod glauben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir eine Übersicht der Serien-Neustarts bei Sky und Wow im November 2022 inklusive ausgewählten Highlights, die bei Sky Crime (True Crime Serien) und Sky Documentaries laufen. Hinsichtlich neuer Dokumentation steht wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar das runde Leder im Fokus verschiedener Programmstarts.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Gangs of London 2 20. Oktober 2022 Sky Atlantic Code 404 3 25. Oktober 2022 Sky Comedy Spreadsheet 1 25. Oktober 2022 Sky Comedy Die größten Flüsse der Erde 2 27. Oktober 2022 Sky Nature So wird man Orang-Utan 1 28. Oktober 2022 Sky Nature The White Lotus 2 31. Oktober 2022 Sky Atlantic Industry 2 4. November 2022 Sky Atlantic My Dad Wrote a Porno 1 (OmU) 5. November 2022 Sky Comedy Souls 1 8. November 2022 Sky Atlantic Killing Mum & Dad 1 10. November 2022 Sky Crime Tschugger 2 10. November 2022 Sky Comedy Brasilien 2002 – Die wahre

Geschichte 1 18. November 2022 Sky documentaries Es war einmal in Londongrad 1 18. November 2022 Sky Crime Moment of Truth 1 19. November 2022 Sky documentaries Disco Paraiso – Das Geheimnis von

Almanzora 2 20. November 2022 Sky One The Good Doctor 6a 22. November 2022 Sky One The Great Game 1 23. November 2022 Sky Atlantic A Friend of the Family 1 25. November 2022 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] WM 2006 – Italiens großes

Comeback 1 25. November 2022 Sky documentaries Italia 90 1 27. November 2022 Sky documentaries His Dark Materials 3 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Der Pass 3 Frühjahr 2023 Sky Succession 4 Frühjahr 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 2 2023 Sky Django 1 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] The Last Of Us 1 2023 Sky Unwanted 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie House of the Dragon 2 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im November 2022

Oder soll es statt einer Serie lieber ein Film sein, der dir den Tag versüßt? Für alle Kunden mit Cinema-Paket steht bei Sky und Wow ein bunter Strauß neuer Blockbuster zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem der dritte von fünf geplanten Fantasyfilmen der Reihe „Phantastische Tierwesen“, bei dem unter anderem „Harry Potter“-Autorin Joanne K. Rowling das Drehbuch schrieb. Ein weiteres Highlight: der Horror-Schocker „Uncharted“.

Missing and Alone (2. November)

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (4. November)

Happy Family 2 (5. November)

Résistance – Widerstand (7. November)

In Liebe lassen (9. November)

The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt (11. November)

Mord in Saint-Tropez (12. November)

Licorice Pizza (14. November)

Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiele (16. November)

Uncharted (18. November)

Poker Face (19. November) – Sky Original

Blue Bayou (21. November)

Contra (25. November)

Fortress – Stunde der Abrechnung (26. November)

Red Rocket (28. November)

Ein Festtag (30. November)