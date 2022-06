Nur für Sky-Kunden: Dieser Streaming-Dienst ist jetzt kostenlos

Bei dem neuen Streaming-Dienst handelt es sich um den angekündigten Streaming-Dienst von Discovery. Discovery+ startet in Deutschland und ist durch eine Partnerschaft mit Sky ein ganzes Jahr für Sky-Q-Kunden kostenlos. Ab 28. Juni findest du die discovery+-App auf dem Sky-Q-Receiver und kannst dich dann auch für das Angebot anmelden. Der neue Streamingdienst ist für Sky Q Kunden zwölf Monate inklusive.

discovery+ bietet nach Angaben von Sky „ein breites Spektrum an exklusiven Inhalten und Originals“ sowie eine große Auswahl an Real-Life-Entertainment und Sport. Hierzu zählen lokale Shows wie „[email protected] – Gülle statt Glamour“ mit Daniela Katzenberger. Aber auch exklusiver Live-Sport, wie die Tour de France oder Tennis Grand-Slam-Turniere kannst du mit discovery+ sehen.

Darüber hinaus werden Themenwelten, wie etwa Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Abenteuer, Technik, Umwelt, Wissenschaft und Paranormales bedient. Schon am Tag der Freischaltung seien Inhalte mit einer Spieldauer von mehr als 10.000 Stunden abrufbar, die dann wöchentlich erweitert werden sollen. Zum Content-Angebot gehören discovery+ Originals wie „Unraveled: Mystery at the Mansion“, „Queen of Crystal Meth“ oder „Introducing, Selma Blair“ sowie BBC-Naturdokumentationen wie „Der Blaue Planet“.

Ergänzt wird das Angebot der discovery+ App auf Sky Q durch die linearen Sender-Streams von Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD sowie Event bezogene Streams. Auch die linearen Sender-Streams von DMAX, TLC, HGTV, Tele 5 sind bei discovery+ enthalten.

„Mit der Integration der discovery+ App auf der Sky Q Plattform wächst unser Content-Angebot weiter“, heißt es von Sky zum Start. Man vereine alle führenden Streamingdienste auf einer Plattform. discovery+ ist aber auch über den Browser unter discoveryplus.com sowie in alle gängigen App Stores zu finden. Darüber hinaus kannst du discovery+ über verschiedene Smart TVs, Spielekonsolen oder Streaming-Geräte nutzen.

Das kostet discovery+

Nach Ablauf des Jahres kannst du dicovery+ normal buchen.. Das Angebot gibt es entweder als werbefreie Variante für 5,99 Euro monatlich oder als werbeunterstütze Variante für 3,99 Euro monatlich. Für Kunden, die sich das Angebot für ein Jahr im Voraus sichern wollen, gilt ein Beitrag von 59,99 Euro (werbefrei) und 39,99 Euro (werbeunterstützt) jährlich. Diese Preise gelten auch, wenn du keinen Sky Q nutzt. Zu beachten gilt: Bei der werbefreien Variante siehst du bei den linearen Sendern dennoch Werbung, sofern sich diese Werbung im Sendesignal befindet.

discovery+ wird ab dem 28. Juni 2022 in Deutschland und Österreich verfügbar sein. Außerdem sollen Nutzer perspektivisch auch über Sky Glass auf die App zugreifen können. Sky Glass ist ein Fernseher, der Sky direkt integriert hat. Er ist in Großbritannien bereits verfügbar und soll dieses Jahr auch nach Deutschland kommen.

Sky hatte seinen Kunden in der Vergangenheit immer wieder Zugriff auf andere Streaming-Plattformen gewährt – zum Teil kostenlos. So konntest du im Frühjahr beispielsweise drei Monate Apple TV+ kostenlos hinzubuchen. Im Winter soll Paramount+ starten und für Sky-Cinema-Kunden ebenfalls begrenzte Zeit kostenlos sein.

Jetzt weiterlesen Sky krempelt Sender um: Das ändert sich für dich