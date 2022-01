Nach Peacock: Sky-Kunden bekommen nächsten Dienst kostenlos

Weitere mehr als 10.000 Stunden Inhalte verspricht Sky mit der Partnerschaft. Hintergrund ist ein neuer Vertrag zwischen Sky Deutschland und Discovery. Zwar ist Discovery kein neuer Partner, doch die Vereinbarung wurde nun ausgebaut. Damit ist auch die Verbreitung des Discovery Channel in den kommenden Jahren über die Sky-Plattform gesichert.

Aber Sky wird auch Partner von Discovery zum Deutschlandstart der Discovery+ App. Der neue Streaming-Dienst Discovery+ wird künftig allen Sky-Q-Kunden zur Verfügung stehen. Die App wird auf Sky Q für alle Empfangswege (Kabel/Sat/Internet) und auf Sky Q Mini integriert. Los geht’s mit der Discovery+ App voraussichtlich in diesem Sommer.

Discovery+ soll künftig Zugang zu exklusiven Inhalten im Bereich Entertainment, Lifestyle, Factual und Sport bieten. Schon am Tag der Freischaltung seien Inhalte mit einer Spieldauer von mehr als 10.000 Stunden abrufbar, die dann wöchentlich erweitert werden sollen. Zum Content-Angebot gehören Discovery+ Originals wie „Unraveled: Mystery at the Mansion“, „Queen of Crystal Meth“ oder „Introducing, Selma Blair“ aber auch Sport-Highlights wie die Olympischen Spiele oder die Tennis Grand Slams sowie BBC-Naturdokumentationen wie „Der Blaue Planet“.

Sky Q-Kunden, die sich bei Discovery+ registrieren, können die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen. Was Discovery+ regulär kosten soll, ist noch nicht bekannt.

Sky: Weg vom Pay-TV, hin zur Plattform

Der jetzt bekannt gewordenen Vereinbarung ging schon im Sommer eine Vereinbarung voraus. Damals hatten Sky und Discovery bekannt gegeben, dass die Discovery-Free-TV-Sender Bestandteil von Sky Q über das Internet werden. Dabei geht es um Eurosport 1, DMAX, TLC, Tele 5 und Home & Garden. Das mag trivial klingen, doch da die Sky Q IPTV Box ausschließlich Fernsehen per Internet zeigt und auch 80 Free-TV-Sender empfängt, musste Sky dafür die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Der Empfang der Free-TV-Sender kosten Sky-Abonnenten nichts extra, sie sparen sich aber unter Umständen die Buchung eines normalen TV-Zugangs.

Sky entwickelt sich schon seit Langem weg vom reinen Pay-TV-Sender und immer mehr hin zu einer TV-Plattform. So gehört Netflix inzwischen in vielen Abo-Varianten zum Bestandteil des Angebotes. Mit Peacock ist gerade erst ein neuer Streaming-Service als Inklusivservice gestartet.