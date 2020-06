Sky kündigt riesige Pay-TV-Offensive an: Das alles ist neu

Die Freude steht Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland, ins Gesicht geschrieben, als sie eine neue Produktoffensive des größten deutschen Pay-TV-Senders verkünden darf. „Im Laufe der kommenden 18 Monate wird Sky vier brandneue Sendermarken starten, die unser Entertainment-Angebot jährlich um mehr als 2.000 zusätzliche Programmstunden erweitern“, sagt die langjährige Sky-Mitarbeiterin. Parallel wächst das Sport-Angebot durch eine neue Exklusiv-Vereinbarung.

Vier neue Sky-Sender angekündigt

Zu den vier neuen Sendern zählen Crime, Nature, Comedy und Documentaries. Die englischsprachigen Namen sind dabei Programm. Crime wird die neue Heimat internationaler True Crime Programme, mit Berichten über wahre Verbrechen, von denen viele ungeklärt sind. Zuschauer dürfen sich auf Einblicke in die Fälle berüchtigter Serienmörder freuen. Sky Comedy soll im Gegensatz dazu vor allem eines: Freude bereiten. Gelingen soll das mit den beliebtesten lokalen und internationalen Comedy-Serien.

Natur- und Tierdokumentationen aus der ganzen Welt sind in Zukunft bei Sky Nature zu Hause. Das Programm dieses Senders widmet sich der Erforschung der Schönheit und Wunder der Natur und soll auch dazu inspirieren, mehr für sie zu tun, wie es seitens Sky heißt. In eine ähnliche Richtung ist Documentaries ausgerichtet. Mit einer Mischung aus Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge und Serien, die herausfordern, provozieren und unterhalten, soll der Sender ein breites Spektrum an Themen aus den Bereichen Sport, Geschichte und Biografien abdecken.

Verträge mit Filmstudios verlängert

Gute Nachrichten gibt es auch für Film-Fans. Mit gleich mehreren Filmstudios hat Sky die Verwerterverträge verlängert. Zum einen mit dem Hollywoodstudio MGM, aber auch mit den deutschen Independents Constantin und Tobis. Zusätzlich sind bei Sky schon Sony, Warner, Fox und NBC Universal an Bord. Beispielsweise Paramount bleibt aber weiter außen vor. Disney+ steht dafür ab dem Frühjahr 2021 über Sky Q zur Verfügung. Möglicherweise ähnlich wie Netflix mit einem Preisvorteil.

Verlängert hat man auch die Partnerschaft mit dem Discovery Channel. Wenn du also die qualitativ hochwertigen und zum Teil prämierten Dokumentationen dieses Senders sehen möchtest, kannst du das als Kunde von Sky auch in Zukunft tun.

Nach den Erfolgen von „Das Boot“, „Der Pass“ und „Babylon Berlin“ möchte der Pay-TV-Sender die in Eigenregie produzierten Serien ausbauen. Im Laufe der kommenden drei Monate möchte Sky das Angebot der deutschen Sky Originals nach eigenen Angaben verdoppeln und auch mehr internationale Original-Produktionen zeigen. Pro Quartal soll es bis zu acht neue Original Serien wie „Chernobyl“, „Gomorrah“ und „The Young Pope“ zu sehen geben.

Sky bleibt dem Sport treu

Und dann wäre da noch der Sport. Denn der soll auch in Zukunft ein Aushängeschild von Sky bleiben. Überraschend ist das nicht, denn ohne Live-Sport wäre Sky bei dem breiten Angebot an konkurrierenden Streamingdiensten im Film- und Serien-Segment in der jetzigen Form kaum überlebensfähig.

Umso wichtiger für Sky: Die Fußball Bundesliga bleibt im Programm. Allerdings weniger umfangreich als bisher. Denn Sky darf in Zukunft nicht nur das Freitagsspiel der Fußball Bundesliga nicht mehr zeigen, sondern zusätzlich auch keine der sonntags ausgetragenen Partien. Diese Matches sind in Zukunft alle exklusiv bei DAZN zu sehen. Es bleiben also nur die Samstagsspiele – einzeln und in der Konferenzschaltung.

Von den durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) ausgeschriebenen Pay-TV-Paketen hat sich Sky insgesamt fünf sichern können (A, B, C, F & G). Darunter auch die Pay-TV-Rechte zu allen Spielen der 2. Bundesliga (Paket F). Das Top-Spiel des Bundesliga-Unterhauses am Samstagabend (Anstoß: 20:30 Uhr, Paket G) muss sich Sky aber mit Sport 1 teilen. Diese Partie ist also auch im Free TV zu sehen.

Formel 1 in Zukunft exklusiv bei Sky – zum Teil auch im Free TV

Stolz ist man bei Sky, dass sich nach vielen Jahren des harten Kampfes endlich ein Exklusiv-Vertrag mit der Formel 1 aushandeln ließ. Die Königsklasse des Motorsports ist ab 2021 in Deutschland nur noch im Programm des Pay-TV-Senders zu sehen. Vorausgegangen war ein Rückzug von RTL. Nach über 30 Jahren Live-Berichterstattung steigt der Kölner Privatsender ab 2021 wegen ausufernder Kosten bei den Formel-1-TV-Rechten aus.

Sky will das nutzen, um einen neuen linearen 24/7-Motorsportsender zu starten, auf dem Motorsportfans rund um die Uhr mit PS-Highlights versorgt werden: Sport F1. Von der Formel 1 zeigt Sky hier alles, was das Herz begehrt. Vom freien Training bis zum Rennen. Zusätzlich zeigt der Sender ab der kommenden Saison auch alle Rennen der Formel 2 und Formel 3 sowie den Porsche Super Cup.

Und noch eine (kleine) Überraschung hält Sky für Fans der Formel 1 bereit. Vier ausgewählte Rennen pro Saison will Sky kostenlos bei Sport News HD im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Welche das im Jahr 2021 sind, steht noch nicht fest. Nach jedem Rennen gibt es bei dem Sport-Nachrichtensender zudem eine 30-minütige Highlight-Show im Free TV zu sehen. Ist für echte Fans ohne Pay-TV-Abo zwar nur ein schwacher Trost, aber wenigstens etwas.