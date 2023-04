Sky-Inhalt kostenlos auf Youtube! Dieser UHD-Inhalt ist jetzt verfügbar

Sky-Inhalte kostenlos auf YouTube – ganz legal! Ist das eine neue Strategie der Pay-TV-Plattform? Nein. Sky (sowie der Streamingdienst WOW) nutzen YouTube eher als Marketing-Instrument. Sie stellen eine komplette Folge der neuen Exklusiv-Serie „Tender Hearts“ kostenlos auf YouTube zum Anruf bereit und hoffen, so das Interesse der Zuschauer zu wecken. Das Ziel ist klar: Neue Kunden gewinnen. Tender Hearts sei eine außergewöhnliche Female-Science-Fiction Comedyserie, heißt es von Sky. Die Serie erörtere humorvoll die Beziehungsmodelle und die Suche nach der großen Liebe in einer modernen und digitalen Welt. Die Folge steht auf Wunsch sogar in 4K/UHD zum Abruf bereit.

Neue Sky-Serie: Darum geht es bei Tender Hearts

Mila (Friederike Kempter) ist Games-Programmiererin und Single, sie ist in ein neues, schickes Stadt-Apartment umgezogen und genießt das Leben. Doch in Sachen Dating und Sex herrscht eine gewisse Unzufriedenheit. Ihr bester Freund, der Freigeist Toni (Vladimir Korneev) unterstützt ihre Datingversuche, doch Mila ergreift vor zu viel Nähe immer wieder die Flucht. Ihre Schwester Anja (Heike Makatsch) nervt sie mit ihrem überirdischen Erfolg und ihren hohen Ansprüchen, und ihre Eltern warten schon lange darauf, dass Mila ihren „Mr. Right“ nach Hause mitbringt. Alles ändert sich, als Mila über das Angebot von „Tender Hearts“ stolpert. Das Unternehmen vermietet intelligente Lovedroids, gebaut und programmiert, um die Kunden glücklich zu machen – in jeder Hinsicht. Spontan abonniert sie „Friendly Bo“ (Madieu Ulbrich), der fortan ihr Partner wird – zur Verblüffung von Freunden und Familie. Mit Bo an ihrer Seite beginnt Mila wieder zu träumen und das Leben zu lieben. Doch sie muss ihre neue Beziehung gegen allerlei Vorurteile verteidigen und beginnt bald, an ihrer Entscheidung zu zweifeln. Währenddessen lernt Bo nicht nur immer mehr über Mila, sondern auch über sich selbst.

„Tender Hearts“ ist immer donnerstags um 20.15 Uhr in wöchentlichen Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie als komplette Staffel über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Auf Youtube hingegen wird es bei der einen Folge bleiben, schließlich will Sky seine Abos verkaufen. Gleichzeitig aber macht Sky alteingesessenen Kabelkunden das Leben schwer. Denn sie müssen sich von ihrem CI+-Modul verabschieden und auf einen Sky-Receiver umstellen.

Tender Heats – komplette Sky-Folge auf Youtube

