Die Bundesliga startet ab dem 16. Mai wieder und führt die zwischenzeitlich coronabedingt unterbrochene Saison mit dem 26. Spieltag fort. Die Frage blieb: Wandert die Übertragung ins Free-TV? Etwa, um „Sky-Partys“ in den Wohnzimmern der Republik zu verhindern?

Bundesliga im Free-TV

Die klare Antwort: teilweise! Wie Sky jetzt bekanntgibt, bleibt das Versprechen von vor der Saison-Unterbrechung bestehen: Die Konferenzen des 26. und 27. Spieltags der 1. und der 2. Bundesliga werden auf Sky Sport News (HD) und damit frei empfangbar für alle gezeigt. Der Sportnachrichtensender ist seit jeher frei empfangbar.

Diese Partien laufen im Free-TV

Für den anstehenden 26. Spieltag (Samstag, 16. Mai, 15:30 Uhr) sind diese fünf Begegnungen als Konferenzschaltung somit frei empfangbar:

Dortmund – Schalke

Düsseldorf – Paderborn

Augsburg – Wolfsburg

Leipzig – Freiburg

Hoffenheim – Hertha BSC Berlin

Für den 27. Spieltag (23. Mai) gibt es noch keine endgültige Terminierung der einzelnen Spiele. Unter anderen steht dann aber das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Düsseldorf sowie das Rückspiel von Bayern gegen Frankfurt (Hinspiel 5:1 für Frankfurt) an.

Wie es danach, also ab dem 28. Spieltag mit eventuellen Free-TV-Begegnungen aussieht, ist bisher noch unklar. Auch ARD und ZDF dürften auf Sky zugehen. Bereits in der Vergangenheit hatte es einzelne Partien neben Sky auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen gegeben. Zuletzt im November die 5:1-Niederlage der Bayern in Frankfurt (damals Sky und ZDF).

Auch die Frage nach den Freitagsspielen – bisher von Eurosport zu DAZN sublizenziert – ist noch nicht abschließend geklärt. DFL-Geschäftsführer Seifert verweist auf noch laufende Gespräche. Das erste Freitagsspiel der wieder aufgenommenen Saison hätte regulär am 15. Mai stattgefunden. Diese spezifische Anstoßzeit entfällt erst einmal.

Wo finde ich Sky Sport News (HD)?

Sky Sport News (HD) kann unter Umständen recht weit hinten in deiner Senderliste ein bisher unbekanntes Dasein fristen. Sky-Kunden (eventuell ohne Bundesliga-Paket) finden Sky Sport News auf Sendeplatz 200 in HD und auf 250 in SD. Je nach Übertragungsweg musst du einen Sendersuchlauf durchführen oder hier schauen:

Für die Zukunft und etwaige Bundesliga-Übertragungen bei Sky Sport News (HD) wichtig: Auch im Livestream wäre die Konferenz zu sehen. Frei empfangbar in der Sky Sport App oder auf der Seite des Senders: skysport.de