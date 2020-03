Am Samstag (14.3.) wird die Bundesliga-Konferenz frei empfangbar auf dem Sender Sky Sport News (HD) gezeigt. Auch die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag wird auf diesem Sendeplatz frei empfangbar übertragen.

Sky und DFL einigen sich: Revierderby und mehr im Free-TV

Sky hatte schon bei Bekanntwerden der ersten Geisterspiele kommuniziert, dass man mit der DFL entsprechende Möglichkeiten prüfen würde, Spiele ins Free-TV zu verlegen. Offenbar haben diese Gespräche nun zu einem Ergebnis geführt, das da heißt: Die Konferenzen am Samstag (Bundesliga) und Sonntag (2. Liga) werden übertragen, Einzelspiele nicht. Anderes sei, so Sky in einer Mitteilung, „aus technischen sowie lizenzrechtlichen Gründen leider nicht möglich.“

Die Übertragung beginnt am Samstag mit den Vorberichten um 14:00 Uhr und am Sonntag (2. Liga) um 13:00 Uhr. Unter anderem ist das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke im Rahmen der Konferenz somit frei empfangbar zu sehen. Diese Bundesliga-Partien stehen am Samstag an:

Dortmund-Schalke

Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Berlin

Köln-Mainz

2. Liga am Sonntag:

Hannover-Dresden

St. Pauli-Nürnberg

Wehen-Wiesbaden-Stuttgart

Bei allen Spielen ist aufgrund der Anordnung durch die Gesundheitsämter kein Stadion-Publikum zugelassen.

Auch der 27. Spieltag läuft wohl im Free-TV

Wie Sky auf einer eigens geschaffenen Seite erklärt, gilt die Ausnahmeregelung wohl auch für den folgenden 27. Spieltag in einer Woche (21. und 22.3.). Weitere Übertragungen werden an den Gesamtverlauf der gesundheitlichen Lage im Land gekoppelt. Zur Erinnerung: Auch die Forderungen nach einer Aussetzung oder gar Absage der laufenden Saison tauchen vermehrt auf.

DFL meldet sich zu Wort

Die DFL (Deutsche Fußball Liga) als Lizenzgeber der Übertragungen begrüßt die Entscheidung und ist wie erwähnt auch nicht ganz unbeteiligt. Geschäftsführer Christian Seifert wird auf Twitter zitiert:

Sky-Ticket-Kunden bekommen kein Geld zurück

Wer sich in der Not einen Zugang zu Sky Ticket gebucht hat, um die Spiele zu sehen, wird wohl nicht entschädigt. Sky antwortet auf die entsprechende Fragestellung wie folgt:

„Die Ausstrahlung im Free-TV von jeweils einer Konferenz aus der Bundesliga am Samstag und der 2. Bundesliga am Sonntag stellt eine absolute Ausnahme dar und verändert deswegen nicht den Charakter und die Vorzüge des Sky Sport Ticket. Dieses beinhaltet darüber hinaus auch die Konferenzen der 2. BL am Freitag/Samstag, die Konferenzen des CL-Achtelfinals sowie alle Live-Übertragungen der Premier League, der Formel 1, der ATP Tour sowie der HBL und EHF Champions League.“

Kritik von Sky-Kunden?

Schon im Vorfeld wurde spekuliert, ob die Entscheidung, die Bundesliga ins Free-TV zu hieven, nicht bei bereits zahlenden Kunden für Unmut sorgen könnte. Die überwiegenden Reaktionen auch von bestehenden Sky-Kunden sind jedoch positiv. Ein Beispiel von Facebook:

„Auch wenn ich Sky so oder so abonniert habe, finde ich es eine super Sache. Ist ja vllt auch eine kleine Entschädigung für die Leute die im Stadion wären!!!„

Wo finde ich Sky Sport News (HD)?

Der übertragende Sender kann unter Umständen recht weit hinten in deiner Senderliste ein bisher unbekanntes Dasein fristen. Sky-Kunden (eventuell ohne Bundesliga-Paket) finden Sky Sport News auf Sendeplatz 200 in HD und auf 250 in SD. Je nach Übertragungsweg musst du einen Sendersuchlauf durchführen oder hier schauen:

Auch im Livestream ist die Konferenz auf Sky Sport News (HD) zu sehen. Frei empfangbar in der Sky Sport App oder auf der Seite des Senders: skysport.de

Fragen und Antworten zu Sky Bundesliga im Free-TV

Gilt das nur für die nächsten beiden Spieltage?