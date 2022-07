Sky: Dieser neue Sender ist kaum zu empfangen

Wie die Kollegen von DWDL erfahren haben, betrifft das den neuen Sender Sky Sport Top Event. Der Sender ist nach Angaben von Sky so etwas wie das Schaufenster für Sky Sport. „Sky Sport Top Event ist ein Highlight-Sender, der dem Fan alle sportlichen Höhepunkte des Sky Sport Programms an einem Ort zusammenführt und so hilft, den Überblick zu behalten.“ So heißt es in der Pressemitteilung von Sky. Doch genau diesen Überblick zu behalten wird beim Empfangsweg offenbar schwer.

Sky Sport Top Event nicht bei Vodafone

Bist du Vodafone-Kunde beim Fernsehen? Dann brauchst du dich nach Informationen von DWDL nicht weiter mit dem Sender beschäftigen – du wirst ihn ohnehin nicht sehen können. „Technische Gründe“ würden das verhindern, zitiert das Medienmagazin einen Sky-Sprecher. Vodafone soll aber bereits an einer technischen Umsetzung arbeiten, um den Sender „frühestmöglich“ anzubieten, heißt es weiter.

Mit dem Nicht-Empfang über Vodafone fallen aber gleich viele Millionen Haushalte weg. Schließlich hat Vodafone die Kabelnetze von Kabel Deutschland und Unitymedia übernommen. Vodafone arbeitet derzeit an einer Vereinheitlichung der Sendekanäle in ganz Deutschland.

Telekom-Kunden sehen teilweise Schwarz

Auch Telekom-Kunden werden sich mit dem Kanal nur in Teilen beschäftigen müssen. Zwar wird der Sportsender übertragen, viele Zuschauer würden aber ein schwarzes Bild empfangen, wie man bei DWDL weiß. Der Grund: Sky Sport Top Event setzt sich aus Inhalten von Sky Sport Bundesliga und dem restlichen Sky Sport zusammen. Das sind zwei verschiedene Pakete, die du buchen kannst. Hast du beispielsweise nur Sky Sport gebucht, sollst du die Inhalte von Sky Bundesliga auch auf dem Highlight-Kanal nicht sehen können. Sky wird daher untertags mehrfach die Verschlüsselung ändern. Für Sky-Kunden, die beide Sport-Pakete abonniert haben, macht das keinen Unterschied. Das Problem bei der Telekom besteht aber für Kunden, die nur ein Paket gebucht haben: Sie können gar nichts sehen, da die Telekom die paketweise Freischaltung von Inhalten auf einem Kanal technisch nicht unterstützt.

Sky Sport Top Event bildet Livespiele ab, die gleichzeitig auch auf den neuen und bestehenden Themenkanälen gezeigt werden. Die Idee von Sky: Der neue Sender soll Kunden die Möglichkeit geben, die beliebtesten Programme kompakt auf einem Sender sehen zu können. Neben den Live-Events des Sky Sport Programms wird Sky auch weitere Inhalte zeigen. Wenn es kein Live-Sport gibt, siehst du Shows, Dokumentationen, Magazine, Archivinhalte sowie Vor- und Nachberichterstattungen. Das heißt aber auch: Letztlich ist der neue Sender nur ein redundanter Ausspielkanal und du kannst alle Inhalte auch über andere Sender sehen. Über Satellit wird er für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Auch über die Sky-eigenen Kanäle wie Wow wird der Sender natürlich zu sehen sein.