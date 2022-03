Sky: Diese Dienste sind bald kostenlos dabei

Sky hatte im Pressegespräch, das ausschließlich digital stattfand, vor allem sein Sky Ultimate-Paket in den Fokus gerückt. Man will sich ganz offensichtlich stärker als Entertainment-Plattform und weniger als Sportsender verstanden wissen. Getreu dem Motto „Der Sport ist tot, es lebe der Sport“ drehen sich zwei der Neuerungen aber ausgerechnet um das Sport-Thema. Denn die beiden linearen Sender des Sport-Partners DAZN werden ab Mitte März auch für Vodafone-Kunden verfügbar sein.

Bislang waren die beiden klassischen TV-Sender von DAZN nur für Vodafone-Pay-TV-Kunden im Kabelnetz des Anbieters buchbar. Ab Mitte März sind die zwei linearen DAZN-TV-Kanäle DAZN1 und DAZN2 über Sky auch im Kabelnetz von Vodafone buchbar und empfangbar. Sky konnte diese Sender bisher nur per Satellit vermarkten. Wichtig: Die Freischaltung erfolgt nur, wenn du DAZN über Sky buchst.

Weitere Neuerung aus dem Sport-Markt: Die MagentaSport App der Telekom ist ab Ende März auch auf Sky Q verfügbar. Damit erhalten Sky Kunden in Deutschland Zugang zu MagentaSport. Das Livesport-Angebot der Telekom bietet bis zu 1.700 exklusive Live-Events pro Jahr unter anderem mit allen Spielen der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der Basketball Bundesliga (BBL), der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga.

Apple TV+ drei Monate kostenlos, Discovery+ ein Jahr

Ab Ende März sollen alle Sky-Q-Kunden die Möglichkeit bekommen, Apple TV+ drei Monate lang kostenlos zu nutzen. Nach Peacock und Apple TV+ wird Sky im Laufe des Jahres mit Discovery+ und Paramount+ weitere Streamingdienste integrieren. Discovery+ ist der Streaming-Service von Discovery. Er soll im Laufe des Sommers starten. Sky Q- (und perspektivisch Sky Glass-) Kunden, die sich bei Discovery+ registrieren, können die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen.

Warten auf UHD bei Sky Q IPTV

Sky Q IPTV, also der Empfang von Sky über einen Receiver über das Internet, sei inzwischen der beliebteste Empfangsweg – so Sky. Zwar gebe es hier regelmäßig Updates der Software, doch auf ein Feature müssen die Nutzer bis heute warten: UHD. Und auch jetzt hatten die Sky-Verantwortlichen keine guten Nachrichten für alle, die ein ultrascharfes Bild erwarten. Erst im Sommer werde man UHD auf die Box bringen – und dann auch erst einmal nur für Apps von anderen Anbietern. Das eigene Programm-Angebot sei erst Ende des Jahres in UHD per Internet verfügbar.

Das ist Sky Ultimate TV

Sky Ultimate TV stand wie erwähnt im Fokus des PR-Talks von Sky. Dahinter steckt – nach der letzten Preiserhöhung und der Standard-Integration von Netflix – das Einstiegsangebot von Sky. Es kostet 20 Euro monatlich im ersten Jahr, danach 25 Euro.

Sky Ultimate TV bietet Fernsehen mit über 100 Free-TV-Sendern, sowie mehr als 20 exklusive Pay-TV-Sender in HD. Der Empfang ist wahlweise über Kabel, Satellit oder Internet möglich. Enthalten sind die HBO Inhalte und Sky Originals. Inklusive sind alle auch Netflix-Inhalte, RTL+ und seit Januar auch Peacock, der Streaming-Service von NBC Universal. Ende des Jahres soll für Kunden, die außerdem das Cinema-Paket gebucht haben, auch der neue Paramount+ freigeschaltet werden.