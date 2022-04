Sky bringt herausragende Neuheiten an den Start

Auch wenn die hellen Abschnitte des Tages inzwischen wieder deutlich länger werden, spielen die Temperaturen häufig noch nicht so richtig mit. Primär abends ist es vielerorts noch zu frisch, um lange mit Freunden an der frischen Luft zu chillen. Ein gemütlicher Serien- oder Filmabend kann helfen, die Zeit trotzdem gemeinsam zu verbringen. Und als Kunde von Sky kannst du dich im Mai 2022 auf so einige packende Neustarts freuen.

Neue Serien bei Sky im Mai 2022

Mit Blick auf die Serien-Neustarts bei Sky steht im Mai wohl primär ein Titel im Fokus: „Das Boot“. Eigentlich hätte die dritte Staffel der U-Boot-Serie längst angelaufen sein sollen, doch der von Russland gestartete Krieg in der Ukraine hat für Verzögerungen gesorgt. Jetzt möchte Sky seinen Serienhit aber trotzdem zeigen. Insgesamt zehn neue Episoden stehen ab dem 14. Mai 2022 auf der Agenda. Und natürlich stehen auch dieses Mal wieder packende Schlachten mitten im Atlantik an.

Neu im Sky-Programm ab dem 27. Mai 2022: „The Rising“. Auch diese Sky Original Serie musste verschoben werden, weil es bei Sky in Großbritannien zu unvorhergesehenen Problemen kam. Jetzt sollen die insgesamt acht Episoden der Mystery-Crime-Serie aber starten. Inhalt: Neve Kelly wurde ermordet. Gefangen in einer Zwischenwelt, weder tot noch lebendig, macht sie sich selbst auf die Suche nach ihrem eigenen Mörder.

Und noch ein Sky Original möchten wir dir ans Herz legen: „Tschugger“. Ab dem 12. Mai geht es in dieser Krimikomödie aus der Schweiz aber eher lustig zur Sache. „Tschugger“ werden im Schweizer Kanton Wallis Polizeibeamte genannt und einer von ihnen ist Bax. Als er Cannabis-Schmugglern auf der Spur ist, setzt er den Praktikanten Smetterling für eine Untercover-Aktion ein, die jedoch anders verläuft als geplant.

Serien-Neustarts in der Übersicht

Serientitel Staffel Starttermin Sender La Brea 1 24. April 2022 Sky One Barry 3 [OV] 25. April 2022 Sky Q / Sky Ticket Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie 1 25. April 2022 Sky Atlantic We Own This City 1 [OV] 26. April 2022 Sky Q / Sky Ticket Devils 2 [OV] 29. April 2022 Sky Q / Sky Ticket The Lazarus Project 1 April 2022 Sky Atlantic Almost Fly 1 2. Mai 2022 Warner TV Serie The Staircase 1 5. Mai 2022 [OV]

Juli 2022 [dt. Snychonfassung] Sky Q / Sky Ticket The Righteous Gemstones 2 7. Mai 2022 Sky Comedy Wellington Paranormal 4 10. Mai 2022 Sky Comedy Treadstone 1 12. Mai 2022 Warner TV Serie Tschugger 1 12. Mai 2022 Sky Comedy Das Boot 3 14. Mai 2022 Sky One The Time Traveler’s Wife 1 16. Mai 2022 Sky Atlantic Home Economics 2 17. Mai 2022 Sky Comedy The Good Doctor 5b 17. Mai 2022 Sky One Bloods 2a 18. Mai 2022 Sky Q / Sky Ticket Welcome to Flatch 1 26. Mai 2022 Sky Comedy The Rising 1 27. Mai 2022 Sky Atlantic The Endgame 1 29. Mai 2022 Sky One Seal Team 5 16. Juni 2022 Warner TV Serie House of the Dragon 1 22. August 2022 Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Das Boot 4 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock Unwanted 1 2023 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie

Neue Filme bei Sky im Mai 2022

Oder soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich bei Sky und Sky Ticket im Mai auf ebenfalls zahlreiche Neustarts freuen. Mit dabei ist unter anderem ab dem 7. Mai 2022 in „Anti-Life – Tödliche Bedrohung“ ein Sci-Fi-Action-Abenteuer mit Bruce Willis. Für Horror-Freunde interessant: „Saw: Spiral“ ab dem 20. Mai 2022, der inzwischen neunte Teil des Folterschockers. Dieses Mal mit Chris Rock und Samuel L. Jackson als jagende Ermittler. Und wenn du in erster Linie ein bisschen Spaß in deinen Alltag einfließen lassen möchtest, notiere dir schon mal den 27. Mai 2022. Denn dann kannst du bei Sky „Catweezle“ mit Otto Waalkes sehen. Er stolpert als Magier aus dem Mittelalter versehentlich in unsere Zeit.

Film-Neustarts in der Übersicht

The Colour Room (2. Mai 2022)

Kings of Hollywood (6. Mai 2022)

Anti-Life – Tödliche Bedrohung (7. Mai 2022)

Half Brothers (9. Mai 2022)

Weißbier im Blut (11. Mai 2022)

Snake Eyes: G.I. Joe Origins (13. Mai 2022)

The Many Saints of Newark (14. Mai 2022)

Every Breath You Take (16. Mai 2022)

Saw: Spiral (20. Mai 2022)

Der Mauretanier – (K)eine Frage der Gerechtigkeit (21. Mai 2022)

Together Together (23. Mai 2022)

Miss Beautiful (25. Mai 2022)

Catweazle (27. Mai 2022)

Spirit – frei und ungezähmt (28. Mai 2022)

The Unholy (30. Mai 2022)

Um die Film-Neustarts bei Sky sehen zu können, benötigst du als Pay-TV-Kunde übrigens das Sky Cinema Paket. Bei Sky Ticket ist eine Buchung des Entertainment + Cinema Tickets Voraussetzung. Details zu den Buchungsmöglichkeiten findest du in unserem zugehörigen Ratgeber. Oder du buchst dir dein Lieblingspaket von Sky einfach hier und jetzt.

Jetzt weiterlesen Sky jetzt mit Streaming in UHD