Alle fünf Jahre scheint Sky das Geschäftsmodell seines Sportnachrichtensenders Sky Sport News zu ändern. Denn mit dem nun anstehenden Wechsel ändert Sky zum zweiten Mal das Konzept des Senders. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung. Schon damals war er nur mit einem Sky-Abo zu sehen. Nach fünf Jahren entschied sich Sky aber um und machte Sky Sport News HD, wie der Sender damals noch hieß, zu einem frei empfangbaren Sportnachrichtensender.

Sky konnte so die Bekanntheit des Senders weiter steigern und auch Werbung für sein Pay-TV-Angebot machen. Auch die ein oder andere Live-Sportberichterstattung fand auf dem Free-TV-Sender statt. Letztlich war Sky Sport News auch für viele Champions League Fans eine Alternative geworden, nachdem das ZDF aus der Free-TV-Übertragung ausgestiegen war. Zwar konnte Sky auf dem Free-TV-Sender keine Live-Bilder zeigen, doch immerhin wurden die Spiele durch Live-Kommentare beschrieben.

Nun also soll Sky Sport News kurz vor seinem zehnjährigen Jubiläum wieder aus der breiten Öffentlichkeit verschwinden. „Als Mehrwert exklusiv für alle Kunden“ heißt es von Sky offiziell in der Pressemitteilung zur Veränderung. Der Sender soll als Bestandteil des Entertainment Pakets sowie bei Bestellung eines Sky Tickets empfangbar sein. Somit kann den Sender jeder, der für Sky bezahlt, sehen.

Olympische Spiele auf Sky Sport News nicht mehr im Free TV

Die Umstellung erfolgt Ende Juli. Damit wird die Berichterstattung über die dann beginnende 2. Bundesliga sowie über die Olympischen Spiele in Tokio nicht mehr frei empfangbar per Kabel und Satellit zu sehen sein.

„Mit der Rückkehr in das Sky Abonnement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklusivität in Zukunft auf noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky Übertragungen freuen“, verspricht Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland.

Sky will dem Sportnachrichtensender künftig auch eine Rolle als Orientierungshilfe für Abonnenten des Sport Pakets und des Fußball-Bundesliga-Pakets zukommen lassen. Unter anderem in Form von Live-Fenstern in laufende Übertragungen weist Sky Sport News Kunden dann den Weg zu den anstehenden Live-Ereignissen und entscheidenden Momenten. Das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows soll aber bestehen bleiben, verspricht man aus der Unternehmenszentrale in Unterföhring.

Sky hatte zuletzt mehrere Sportrechte vor allem im Fußball verloren. Aus der Champions League steigt man in der kommenden Saison komplett aus. Bei der Bundesliga muss Sky ab der kommenden Saison 106 Spiele an DAZN abgeben.

Jetzt weiterlesen Formel 1 bei Sky: Spektakuläre Neuerungen mit Sky Q