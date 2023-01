Sky: 2023 startet mit fulminanten Neuheiten

Im Pay-TV-Angebot von Sky stehen in diesen Tagen so einige Änderungen auf dem Programm. Zwar scheint der geplante Verkauf an 1&1 (zunächst) vom Tisch zu sein, dafür ist das Aus für mehrere TV-Sender aber bereits beschlossene Sache. Umso wichtiger ist es für die Macher von Sky, die zahlende Kundschaft mit neuen Serien und Filmen bei Laune zu halten. Und natürlich ist das Angebot an neuen Inhalten auch zu Beginn des neuen Jahres beachtlich.

Neustart bei Sky: „Interview mit einem Vampir“ Staffel 1

Eines der Serien-Highlights im Januar 2023 ist die neue Serieninterpretation von „Interview mit einem Vampir“ (Interview with the Vampire), die linear ab dem 6. Januar bei Sky Atlantic zu sehen ist, aber natürlich auch auf Abruf bei Sky Q und Wow zur Verfügung steht. Die insgesamt sieben Episoden der ersten Staffel spielen im New Orleans des Jahres 1910. Louis führt ein Bordell in Storyville, dem pulsierenden Rotlicht-Bezirk der Stadt. Auch als Spross einer reichen Familie spürt der schwarze Geschäftsmann den allgegenwärtigen Rassismus. Seine Homosexualität offen zu leben ist unmöglich. Da wird der extravagante und mysteriöse Lestat de Lioncourt (Sam Reid) auf ihn aufmerksam.

Lestat ist ein Vampir und beeindruckt Louis mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten. Als sein streng religiöser Bruder sich das Leben nimmt, willigt der verzweifelte Louis schließlich ein, sich von Lestat in einen Vampir verwandeln zu lassen und wird mit seinem Schöpfer ein Paar. Aber anders als Lestat ringt Louis damit, fürs Überleben töten zu müssen. Dennoch verwandeln sie gemeinsam auch Teenager Claudia (Bailey Bass) in einen Vampir, um sie vor dem sicheren Tod zu retten. Doch die Spannungen in der Vampir-Familie führen zu einer schrecklichen Tragödie.

Endlich geht es los: „The Last of Us“ Staffel 1

Der zweite spektakuläre Serien-Neustart bei Sky: „The Last of Us“. Das Action-Adventure- und Survival-Horror-Computerspiel ist in Form einer Action-Drama-Serie aus dem Hause HBO aber zunächst nur über Sky Q und bei Wow abrufbar. Los geht es ab dem 16. Januar 2023, ehe dann voraussichtlich im März die lineare Ausstrahlung bei Sky Atlantic startet.

Inhaltlich setzt „The Last of Us“ vor circa 20 Jahren ein, als ein mutierter Cordyceps-Pilz eine Katastrophe auslöst. Wenn ein Mensch seine Sporen einatmet, verwandelt der Parasit seinen Wirt in eine willenlose, aggressive Kreatur. Einige wenige Überlebende haben Zuflucht in Quarantänezonen gefunden, die allerdings totalitär geführt werden. Der hartgesottene Joel erhält den Auftrag, die 14-jährige Ellie aus einer dieser Zonen herauszuschmuggeln. Denn trotz einer Infektion hat sie sich nicht verwandelt, weshalb sie als Hoffnung für die ganze Menschheit gilt. Doch der vermeintliche Routineauftrag entwickelt sich zu einem dramatischen Trip quer durch die Vereinigten Staaten. Joel und Ellie erkennen schnell: Sie sind aufeinander angewiesen, um zu überleben.

Staffel 2 von „La Brea“ startet

Bereits in die zweite Staffel startet ab dem 15. Januar 2023 „La Brea“. Bei Sky One und auf Abruf geht es darin zurück ins steinzeitliche Jahr 10.000 v. Chr.: In der Fantasyserie von NBC ist Familie Harris weiter in verschiedenen Zeiten gefangen. Gelingt es Eve, Garvin und den Kindern wieder zusammenzukommen?

Serientitel Staffel Starttermin Sender Unsere Erde im Wandel 1 1. Januar 2023 Sky Nature Interview mit einem Vampir 1 6. Januar 2023 Sky Atlantic Predators – Jäger in Gefahr 1 6. Januar 2023 Sky Nature 10 Fehler – Katastrophen, die Geschichte schrieben 1 7. Januar 2023 Sky Documentaries Cold Case Killers 1 10. Januar 2023 Sky Crime La Brea 2a 15. Januar 2023 Sky One The Last of Us 1 16. Januar 2023 Sky Q Diese Ochsenknechts 2 13. Februar 2023 Sky One Django 1 17. Februar 2023 Sky Atlantic Die Traumhochzeit - Kate und William 1 20. Januar Sky Documentaries Exhumed 2 23. Januar 2023 Sky Crime Dr. Death: The Undoctored Story 1 23. Januar 2023 Sky Crime Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood 1 27. Januar 2023 Sky Crime Animal Ambulance – Haustiere in Not 1 31. Januar 2023 Sky Nature Der Pass 3 Frühjahr 2023 Sky Succession 4 Frühjahr 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] Unwanted 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie House of the Dragon 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Das sind die neuen Film-Blockbuster bei Sky

Alle Abonnenten eines Cinema-Pakets können sich zudem natürlich auf aktuelle Film-Blockbuster freuen. Bereits verfügbar ist das neueste Abenteuer der „Minions“. Im bereits zweiten Film rund um die gelben Chaos-Knirpse aus „Ich – Einfach unverbesserlich“ drohen sie dem jungen Möchtegern-Bösewicht Gru seinen ersten Coup zu ruinieren. Fans von Musiklegende Elvis sollten sich zudem den 20. Januar 2023 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Sky der gleichnamige Hollywood-Streifen mit Austin Butler und Tom Hanks in den Hauptrollen.

Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss (1. Januar 2023)

The Last Son (2. Januar 2023)

Umma (4. Januar 2023)

DC League of Super-Pets (6. Januar 2023)

Jeepers Creepers: Reborn (7. Januar 2023)

X (9. Januar 2023)

Minamata (11. Januar 2023)

The Northman (13. Januar 2023)

JGA: Jasmin. Gina. Anna. (14. Januar 2023)

The Outfit – Verbrechen nach Maß (16. Januar 2023)

Elvis (20. Januar 2023)

Tides (21. Januar 2023)

Crawlspace (23. Januar 2023)

Und morgen seid ihr tot (25. Januar 2023)

The Contractor (27. Januar 2023)

Firestarter (28. Januar 2023)

The Hanging Sun (30. Januar 2023) – Sky Original

Nicht vergessen: Alle Pay-TV-Kunden von Sky mit aktivem Cinema-Paket können sich kostenlos den Zugriff auf Video-on-Demand-Portal Paramount+ sichern.