Silvester im TV: Das musst du heute sehen

Natürlich gehört das „Dinner for One“ an Silvester im TV zum Standard-Programm. Und weil der 90. Geburtstag von Miss Sophie vor 60 Jahre aufgezeichnet wurde, gibt es in diesem Jahr eine besondere Show dazu. Zu sehen im NDR um 20.15 Uhr. Mehr Infos dazu liest du in einer eigenen Meldung. Hier bekommst du auch alle Sendetermine des normalen Dinner für One und auch der Dialekt-Varianten.

Musik an Silvester: Klassisch & Pop, Live & Konserve

Magst du es im wahrsten Sinne klassisch, gibt es im ZDF um 17:30 Uhr das „Silvesterkonzert aus der Semperoper“. Die Liveübertragung aus Dresden zeigt den ukrainischen Bariton Lurii Samoilov, die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz und den russischen Dirigent Tugan Sokhiev. Deutlich mehr Party geht in im Ersten und später auch im ZDF. Das Erste zeigt „Die große Silvester Show“ mit Moderatorin Francine Jordi und Schauspieler Hans Sigl mit ihrer Musiksendung „Die große Silvester Show“. Doch das ist wirklich reine Show, die Sendung wurde schon am 9. November aufgezeichnet. Musikacts wie Christina Stürmer, DJ Ötzi, Stefanie Heinzmann, Claudia Jung, Mike Singer, Heinz Rudolf Kunze, Melissa Naschenweng und Sarah Engels sowie die Bands Right Said Fred, die OMD, Loona und die Hermes House Band haben heute entweder private Feiern oder andere Auftritte.

Live hingegen ist die Show „Willkommen 2024“ vom Brandenburger Tor in Berlin – einmal mehr mit Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel. Aber erneut wird die Show nicht vor einem Millionen-Publikum auf der Straße des 17. Juni stattfinden, sondern nur vor 65.000 zahlenden Zuschauern. Spontaner Besuch unmöglich. Auf der Bühne zu sehen sind Riverdance, Luca Hänni, Ella Endlich, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Vize, Topic und viele mehr, wie es im Pressetext des ZDF heißt.

Bei RTL kommt die Party ab 20.15 Uhr auch aus der Konserve: Oliver Geissen moderiert „Die ultimative Chartshow – Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits“. Noch lahmer geht es bei VOX zu, wo man rund um die Uhr „100 Songs, die die Welt bewegten“ zeigt. Musik aus der Konserve gibt’s übrigens auch bei 3sat, ist hier aber weniger peinlich. Dafür haben die Konzert-Mitschnitte auf dem Sender, die jedes Jahr zu Silvester kommen, Kultstatus. In diesem Jahr gibt es beispielsweise noch Celine Dion, Herbert Grönemeyer, George Michael, Punk, Tina Turner, The Rolling Stones, Madonna und Bryan Adams zu sehen.

Silvester im TV: Die besten Filme

Zugegeben, die Überschrift dieses Abschnitts ist – wie jedes Silvester – eigentlich eine Lüge. Neben Heiligabend ist Silvester wohl der mieseste Tag für gute Filme im TV. Einige Ausnahmen oder Klassiker gibt’s dennoch:

ZDFneo, ab 16:25 Uhr: Die nackte Kanone Teil 1 bis 3

Das Erste, 18:35 Uhr: Shrek der Dritte

Pro Sieben, 20:35 Uhr, Der Schuh des Manitu – Extra Large

Außerdem findest du heute um 19.00 Uhr im Ersten ein Kammerspiel, das seinesgleichen sucht. Die halbstündige-Sendung „Kurzschluss“ zeigt in Echtzeit eine spannende Geschichte mit Anke Engelke und Matthias Brandt in den Hauptrollen: Kleinstadt-Bürgermeisterin Bettina Maurer will kurz vor Mitternacht an Silvester Geld abheben. Doch dann verhakt sich ihre Karte im Automaten. Martin greift zur Haarnadel, verursacht einen Kurzschluss. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf und die beiden sitzen zusammen fest. Alle Versuche, Hilfe zu holen, scheinen zu scheitern. Werden sie es schaffen, sich vor dem Jahreswechsel zu befreien? Dass „Pastewka“-Regisseur Erik Haffner bei „Kurzschluss“ die Fäden in der Hand hält, tat der Produktion sicher keinen Abbruch.