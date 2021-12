Silvester 2021 im TV: So entkommst du dem Trauerspiel

Silvester im TV ist ein Thema für sich. Meist gibt es Wiederholungen, alte Filme oder mäßig interessante Shows. Vor Corona diente das TV-Programm dem Vorglühen, schick machen vor der eigentlichen Party. Nachdem schon im vergangenen Jahr eher die Party zu Hause innerhalb der Familie angesagt war ist auch in diesem Jahr das Feiern nur in kleinem Kreis möglich. Leider ändert sich das TV-Programm nicht zum Guten, im Gegenteil. RTL zeigt einmal mehr die Ultimative Chart-Shows mit Oliver Geißen, das ZDF überträgt live eine Geisterparty vom Brandenburger Tor in Berlin. Und im Ersten sollte man sich für Schlager und deutsche Künstler begeistern können, wenn man der Silvester Show mit Jörg Pilawa folgen möchte, die längst aufgezeichnet ist. Etwas Abwechslung bietet Sat1 mit einer Neuauflage der 90er-Jahre-Kult-Show Geh aufs Ganze mit Show-Dino Jörg Draeger – allerdings wurden die Sendungen auch schon vor einigen Wochen gezeigt.

„Nein danke“, mag sich da so manch Partyfreund denken und lieber zu einem Film schalten. Doch auch hier haben die Programmchefs im Keller nach den Filmen gesucht, statt echte Kracher zu zeigen. Auf RTL2 siehst du „Die Nackte Kanone“ von 1988, Pro Sieben zeigt um 20.45 Uhr wie schon im vergangenen Jahr den Schuh des Manitu von 2001 und bei Kabel 1 darfst du mit Terence Hill und Bud Spencer ins Jahr 1978 reisen: Zwei sind nicht zu bremsen.

Einziger Lichtblick neben dem Klassiker Dinner for One mit zahlreichen Ausstrahlungen: „Silvester für Eins“. Um 20.15 Uhr sind Joko & Klaas in einer Neuauflage des Silvester-Klassikers zu sehen. Und auch Steven Gätjen, gerade erst als Rentier bei „The Masked Singer“ enttarnt, ist mit dabei.

Doch was sind die Alternativen?

Tipp 1: Videoparty mit Freunden

Maximal zehn Personen dürfen sich derzeit bundesweit treffen, sofern alle Beteiligten als geimpft gelten. Doch was spricht dagegen, sich mit mehreren Kleinstgruppen in einer Videokonferenz zusammenzuschalten? Viele Partyspiele wie „Wer bin ich“ funktionieren auch über die Distanz, einen Fern-Wein oder ein Fern-Bier trinken hat sich für viele Freundschaften in den vergangenen Monaten ohnehin schon eingebürgert und die Technik ermöglicht solche Partys heute auch für nahezu jeden. Idealerweise nutzt du einen Laptop oder ein Tablet für die Konferenz. Und wenn dann nebenbei das Silvester-Party-Programm im TV läuft, kann man sich sogar zusammen darüber lustig machen.

Tipp 2: Top 20 Filme

Solltest du nicht gerade Fan der durch Werbung unterbrochenen Filme im Privatfernsehen sein, wirst du dir wohl eine Alternative in den zahlreichen Streaming-Portalen suchen. Bevor du dich nun lange durch die verschiedenen Oberflächen klickst, folge doch einfach unseren Vorschlägen. Wir haben vor wenigen Tagen die besten 20 Filme aller Zeiten zusammengestellt. Da ist auch etwas für dich dabei. Und viele der Filme wirst du auch bei einem deiner Streamingdienste finden.

Tipp 3: Feuerwerk im Netz

Feuerwerk zünden ist in diesem Jahr nicht die beste Idee. Selbst solltest du Feuerwerk haben: In vielen Orten ist das Böllern verboten. Und auch auf ein Live-Feuerwerk von der Geisterparty in Berlin solltest du nicht hoffen: Es gibt dort kein Feuerwerk. Dafür aber immerhin eine Lichtershow.

Aber es gibt ja alternativ auch noch das Internet. Und dort gibt es bekanntlich alles. Auch Feuerwerk. Unser Tipp: Nutze die Youtube-App auf deinem Fernseher oder Fire TV-Stick. Solltest du schon einen UHD-Fernseher dein Eigen nennen, findest du hier die schönsten Feuerwerke in 4K. Zum Beispiel aus Sydney oder anderen spannenden Orten. Wir wünschen dir ein gesundes neues Jahr!

Pyronale Sieger 2019 (15 Minuten in UHD)

Zum Anklicken: www.youtube.com/watch?v=cOCOyfpvD2Y

London Neujahr 2020 (10 Minuten in UHD)

Zum Anklicken: www.youtube.com/watch?v=2ks1U-8bojU

Feuerwerk in 8K-Auflösung (4 Minuten)

Zum Anklicken: www.youtube.com/watch?v=2-GNofGgnkI

10 Stunden Feuerwerk

Zum Anklicken: www.youtube.com/watch?v=0E4haJHYUJw