Signal kopiert WhatsApp – was das jetzt für Nutzer bedeutet

Messenger sind durch die Jahre weitaus mehr geworden als rein schriftliche Kommunikationsmittel. Stetig gesellten sich mehr Multimedia-Funktionen dazu – vor allem WhatsApp ist ganz vorn mit dabei. Audio-Nachrichten und Co.: Du kannst Messenger vielfältig nutzen. Signal hinkt dahingehen hinterher, doch will nun aufholen. Weshalb Signal nun eine Funktion jetzt aus dem Facebook-Universum kopiert.

Diese WhatsApp-Funktion wandert zu Signal

Konkret geht es um eine Story-Funktion, die selbst Twitter einst einmal besaß. Nun kommt das Feature auch für Signal, was sich bereits im Frühjahr abzeichnete. Nicht nur auf Reddit las man entsprechende Einträge, sondern auch auf GitHub. Nun kommen die Einschläge näher und Signal setzt die vermutete Story-Funktion in die Realität um, wie Beta-Tester im Signal-Forum berichten.

Das Funktionsprinzip ist dabei so, wie man es auch von WhatsApp, Instagram und Co. bereits kennt. Du als Nutzer kannst in Zukunft also Fotos und Videos ganz einfach mit all deinen Kontakten bei Signal teilen. Selbst Textnachrichten sind möglich. Inhalte also an einzelne Nutzer zu schicken, ist damit Geschichte. Die in der Story geteilten Fotos und Videos verbleiben für 24 Stunden und verschwinden danach automatisch.

Signal: Sicherheitsfunktionen bleiben bestehen

Auch bei der Story soll das Augenmerk auf Datensicherheit gelegt werden, was Signal von der Konkurrenz deutlich abgrenzt. Die Storys sind Ende-zu-Ende verschlüsselt; außerdem kannst du in den Einstellungen auswählen, ob du die Funktion überhaupt aktivieren möchtest. Schlussendlich bleibt die Möglichkeit, deine Story auch nur mit bestimmten Leuten zu teilen und andere Kontakte auszuschließen.

Übrigens kommt die Story auch für Gruppen. Das heißt, du kannst deine Story auch für Gruppen freigeben, die auf diese eine Story dann reagieren, sie teilen, auf sie antworten und sie ansehen können.

Da die Story-Funktion aktuell erst an Beta-Tester von Signal ausgerollt wird, ist unklar, wann das Feature die Massen erreicht. Allzu lange Zeit kann es allerdings nicht mehr dauern.