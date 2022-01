Signal bekommt jetzt diese uralte WhatsApp-Funktion

Was bei WhatsApp, Telegram und Co. einfach funktioniert, ist für Signal-Nutzer eine vielmehr umständliche Angelegenheit. Signal schreibt Datenschutz groß und so setzt der Messenger auch beim Wechsel einer Handynummer auf eine möglichst hohe Privatsphäre. Das hat jedoch zur Folge, dass du deinen Signal-Account de facto nicht mitnehmen kannst, sondern neu starten musst. Das könnte sich in Zukunft aber ändern.

Signal: Neue Handynummer sollst du bald mitnehmen können

Kaufst du ein neues Smartphone samt neuer Nummer oder bekommst einfach nur eine neue Handynummer, dann ziehst du normalerweise alle Apps und Accounts unkompliziert um. Selbst dann, wenn du deine Chats behalten willst – beispielsweise bei WhatsApp. Du legst vorher einfach ein Backup an, das sich dann mit der neuen Nummer oder auf dem neuen Handy einfach wiederherstellen lassen kann. Bei Signal fängst du hingegen als unbeschriebenes Blatt von vorne an. Es ist nicht möglich, Chatverläufe mitzunehmen oder eine neue Nummer mit einem bestehenden Konto zu verknüpfen.

Signal empfiehlt deswegen diese Schritte vor einem Wechsel:

Alle Gruppen zu verlassen und aktiv in der Gruppe darüber informieren.

Kontakte über die neue Handynummer informieren

Die alte Nummer bei Signal zu löschen

Signal auf dem neuen Handy oder mit der neuen Nummer installieren

Kontakte bitten, wieder in Gruppen aufgenommen zu werden

Wie nun bei Signal zu lesen ist, soll der Messenger in Zukunft bei einer neuen Nummer aber den gleichen Weg anbieten wollen wie die Konkurrenz. Das heißt, dass eine neue Mobilfunknummer mit dem bestehenden Account verknüpft werden könnte. Dadurch würdest du deine Chatverläufe, Gruppen und Co. bei einem Nummernwechsel nicht verlieren. Implementiert wird die Funktion in den Einstellungen unter Einstellungen > Account > Neue Nummer. Derzeit befindet sich die Funktion noch in der Beta-Phase und steht dementsprechend nur Testern zu Verfügung. Wann die neue, praktische Funktion für alle Nutzer startet, ist nicht klar.

Immer mehr populäre Funktionen

Zuletzt hatte Signal ein mittlerweile altbekanntes, wenn auch vielfach genutztes Feature integriert. Nutzer können fortan auch per Videoanruf mit Freunden und Familie kommunizieren. Die Telefonate lassen sich dabei auf bis zu 16 Personen erweitern. Weiterhin soll Signal in Zukunft auch eine Story-Funktion erhalten, wie man sie von WhatsApp, Instagram und Co. bereits kennt.