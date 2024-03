Der neue kabellose Nass- und Trockensauger „Hydrovac“ ist der neue Allrounder von Shark. Ob Staub, Tierhaare, verschüttete Milch oder klebrige Flecken – das neue Haushaltsgerät soll alles in einem Durchgang beseitigen können. Für das, was er bietet, ist er mit knapp 300 Euro überraschend preiswert. Wie du den Preis des Saug-Wischers noch etwas drückst, verraten wir dir am Ende.

Das sind die Highlights des neuen Saug-Wischers von Shark

Zunächst: Der kabellose Nass- und Trockensauger Hydrovac ist sowohl für die Reinigung von Hartböden geeignet als auch zum Auffrischen von Teppichböden. Außerdem lässt sich damit loser und trockener Schmutz von Hartböden ebenso entfernen wie nasse und klebrige Verschmutzungen. Nach der wöchentlichen Reinigung stellst du den Hydrovac in die mitgelieferte Ladestation. Hier wird er aber nicht nur aufgeladen, sondern auch gereinigt. Dabei wird nicht nur die Bürstenrolle, sondern es werden auch die Bodendüse und die Innenrohre in kurzer Zeit sauber gemacht und getrocknet. So bleibt dir weiterer Aufwand erspart und unangenehme Gerüche entstehen nicht. Aber auch die Bürstenrolle selbst verhindert dank eines antimikrobiellen Materials Gerüche und Bakterien.

Beim Hydrovac setzt Shark auf zwei Behälter: einen für Schmutzwasser und einen für Frischwasser. Eine Flasche Reinigungsmittel liefert der Hersteller dir gleich mit, sodass du dein Zuhause gleich auf Hochglanz bringen kannst. Die Zwei-Behälter-Lösung bedeutet gleichzeitig aber auch, dass du permanent mit frischem Wasser putzt. Das ist viel hygienischer, als mit Mopp und Eimer. Dabei soll der kabellose Nass- und Trockensauger mit einer Aufladung bis zu knapp 90 Quadratmeter reinigen können. Je nach Bedarf und Untergrund stellst du die Reinigungsleistung direkt am Griff ein. Ein LED-Display zeigt dir zudem wichtige Informationen wie die Akkulaufzeit, die Bodenart und den Füllstand des Frischwassers an.

Der neue Hydrovac von Shark samt Reinigungsmittel und Station.

Hydrovac: So holst du dir den neuen Saug-Wischer günstiger

Normalerweise steht zum Verkaufsstart 299,99 Euro auf dem Preisschild des Saug-Wischers. DAs ist im Marktvergleich solcher Kombi-Geräte ein erstaunlich günstiger Startpreis. Wie bei allen Produkten im Shark Online-Shop sparst du jedoch 10 Prozent auf den Verkaufspreis, wenn du dich beim Shark Newsletter anmeldest. So streichst du bei dem neuen Nass – und Trockensauger rund 30 Euro von der Rechnung und kommst vergleichsweise günstig an den vielfältigen Putzhelfer.