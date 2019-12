Daimler und BMW geben ihren gemeinsamen Carsharing-Dienst Share Now in Nordamerika auf. Das verkündeten die Unternehmen in einer Pressemeldung. Demnach soll der Dienst bereits am 29. Februar 2020 eingestellt werden – und auch einige europäische Städte sind betroffen. Die Rede ist hier von London, Brüssel und Florenz.

Zwei Gründe für den taktischen Rückzug

Schuld an dem Rückzug tragen laut dem Carsharing-Dienst zum einen der unbeständige Zustand der Mobilitätslandschaft und zum anderen die steigende Komplexität der nordamerikanischen Verkehrsinfrastruktur. Als Beispiele wurden hier eine sich schnell entwickelnde, wettbewerbsfähige Mobilitätslandschaft, das Fehlen von Infrastruktur zur Unterstützung neuer Technologien (mitunter für Elektrofahrzeuge) und steigende Betriebskosten genannt.

In Brüssel, London und Florenz soll es indes aufgrund der niedrigen Akzeptanz in der Bevölkerung nicht mehr möglich sein, die Geschäfte nachhaltig zu betreiben – und das trotz „bester Bemühungen und jahrelanger Investitionen“.

Share Now Nachteile für Kunden

Nach der Fusion von Car2go und Drive Now haben die Automobilhersteller auch die Carsharing-Preise angepasst. Ab dem 14. Januar 2020 wird das Abstellen von Fahrzeugen am Flughafen beispielsweise nicht mehr 5,99 Euro, sondern bis zu 13,99 Euro kosten. Zudem müssen Nutzer, die das Fahrzeug in einer sogenannten Drop-Off-Zone abstellen, mit einem Zuschlag von 9,99 Euro rechnen. Dabei können sich solche Zonen sogar innerhalb des Geschäftsgebietes befinden. Weitere Infos zu den abgeänderten Preisen findest du in diesem Artikel:

Trotz des Rückzugs bleiben die beiden Automobilhersteller guten Dinge. So heißt es in der Share Now-Pressemeldung, dass sich das Unternehmen nun auf die verbleibenden 18 Städte konzentrieren werde. Diese Märkte würden das deutlichste Potential für profitablen Wachstum und Mobilitätsinnovationen vorweisen.