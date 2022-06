Netflix-Tipp: Furioses Finale einer der besten Serien aller Zeiten

„By order of the Peaky Blinders.“ Das ist alles, was du hören musst, um zu wissen, worum es geht. Tommy, Arthur, Ada und Co. erwarten dich im dreckigen Birmingham – genauer gesagt Small Heath – Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Geschichten rund um die Gang mit den Rasierklingen im Hut sind beliebt wie nie. Nun kommt nach langer Wartezeit die neueste Staffel im Stream.

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham: Jetzt kannst du Staffel 6 streamen

2019 veröffentlichte man die letzten neuen Folgen von „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“ bei Netflix. Danach: Funkstille. Lange mussten Fans auf die angekündigte neue Staffel warten. Ganze drei Jahre dauerten die Dreharbeiten letztlich an, nicht nur wegen der Corona-Pandamie. Auch der Tod der Hauptdarstellerin Helen McCrory im April 2021, die Tante Polly verkörperte, brachte die Aufnahmen ins Stocken.

Im Februar dieses Jahres startete Staffel 6 der Gangsterserie – aber nur bei BBC. Fans in Deutschland schauten in die Röhre und mussten sich einmal mehr gedulden. Jetzt ist es jedoch so weit und die 6. Staffel von „Peaky Blinders“ startet auch hierzulande. Ab sofort kannst du die neuen Folgen bei Netflix streamen. Willst du die gesamte Serie rekapitulieren, stehen auch Staffel 1-5 beim Streaming-Dienst zur Verfügung.

Last Order by Peaky Blinders?

Ist das ein Abschied für immer? Fest steht wohl, dass nach der sechsten Staffel zumindest mit der Serie Schluss sein soll. Doch wie der dahinterstehende Produzent Steven Knight Anfang des Jahres verriet, soll ein Film der gesamten Geschichte den krönenden Abschluss geben. Der Film soll sich demnach an die zeitlich-chronologische Abfolge der Serie orientieren, aber auch für sich allein stehen. Weitere Details zum Film sowie ein mögliches Startdatum für Dreh und Kinostart gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Darum geht es in den neuen Folgen

Von einer kleinen, kriminellen Bande aus dem Birminghamer Arbeiterslum zu einem seriösen Geschäftsunternehmen: Die ersten fünf Staffeln zeigen die Peaky Blinders, wie sie sich mit mehr oder minder legalen Maßnahmen hocharbeiten, die Polizei aufs Kreuz legen, sich mit anderen Gangs verbrüdern und verfeinden. Staffel 6 versetzt die Peaky Blinders nun mitten in den Zweiten Weltkrieg, was der logischen Zeitabfolge der Serie entspricht.

Schon in der fünften Staffel muss sich Tommy (Cillian Murphy) – der Kopf der Peaky Blinders und des Unternehmens – mit dem aufkommenden Faschismus in England auseinandersetzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der rechte Politiker Oswald Mosley (Sam Claflin), den Tommy zu stürzen versucht. Auch in Staffel 6 nimmt Mosley weiterhin eine wichtige Rolle ein. Neben Mosley machen auch Michael (Finn Cole) und dessen Gattin Gia (Anya Taylor-Joy) Tommy Druck: Die nachrückende Generation will raus aus Birmingham und ein Geschäft in den USA aufbauen, das sich gewaschen hat. Kann Tommy da noch mithalten? Die Zeiten scheinen sich zu ändern. Neben den Peaky-Mitgliedern Tommy, Arthur (Paul Anderson) und Co. ist auch der jüdische Gangster Alfie Solomon (Tom Hardy) erneut in der Serie zu sehen.