Schufa verrät lang gehütetes Geheimnis: Endlich ist klar, was den Schufa-Score verändert

Erstmals in der Geschichte gibt die Schufa einen Einblick in ihre streng gehütete Formel der Bonitätsberechnung. In sieben Schritten erläutert der Score-Simulator die wichtigsten Faktoren, die die Kreditwürdigkeit beeinflussen. Zudem verrät die Schufa, welche Faktoren keinen Einfluss auf den Score haben. Wer schon immer wissen wollte, wie das Unternehmen eigentlich zu seinem Score gelangt und wie man diesen beeinflussen kann, bekommt jetzt die Antworten.

Schufa: Das ist wichtig für den Score

„Der Score-Simulator ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der Schufa zu mehr Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit“, verspricht die Vorstandsvorsitzende Tanja Birkholz vollmundig. „Dadurch wird das Scoring-Prinzip der Schufa erstmals nachvollziehbar.“ Was Bürger und Verbraucherzentralen in Deutschland schon lange fordern, setzt die Wirtschaftsauskunftei also endlich um. Der Score-Simulator soll als Online-Anwendung die Grundzüge der Bonitätsbewertung offenlegen.

In sieben Schritten werden die wichtigsten Faktoren abgefragt, die die Kreditwürdigkeit beeinflussen. Das sind Girokonten, Kreditkarten, Ratenkredite, Immobilienkredite, Online-Käufe auf Rechnung, Umzüge und Zahlungsausfälle. Dabei erläutert die Schufa bei jedem Schritt, warum und wie sich die jeweiligen Faktoren auf den Score auswirken. Zudem erhalten Nutzer Erklärungen zu den einzelnen Einflussfaktoren. Wie der Name verrät, handelt es sich bei dem Ergebnis des Score-Simulators allerdings nur um eine Simulation und nicht um den persönlichen Score. Auswertungen des Unternehmens sollen jedoch zeigen, dass bei etwa 60 Prozent der Personen das Ergebnis des Score-Simulators der Ergebnisklasse des tatsächlichen Schufa-Basis-Scores entspricht. Bei 38 Prozent ist der tatsächliche Basisscore sogar mindestens eine Bonitätsklasse besser als das Ergebnis des Simulators.

Was nicht aus die Bonität einzahlt und welche Klassen es gibt

Die Schufa verrät auch, was man nicht abfragt und was bei der Bonität keine Rolle spielt. Dazu gehören die Nationalität und Religion, das Einkommen und Vermögen sowie die Wohngegend, Alter und Geschlecht als auch Informationen aus sozialen Netzwerken.

Die Score-Werte reichen von 0 bis 99,9 Prozent. Je höher der Wert, umso besser der eigene Schufa-Score. Diese Werte hat die Wirtschaftsauskunftei in Klassen eingeteilt. Die beste Klasse „Hervorragend“. Hier muss der Score-Wert über 97,21 Prozent liegen. Danach folgen die Klassen „Gut“ (97,2 – 95,53 Prozent), „Akzeptabel“ (93,52 – 85,88 Prozent) und „Ausreichend“ (weniger als 85,88 Prozent). Zusätzlich gibt es die Klasse „Ungenügend“: Für diese wird kein Score-Wert berechnet, denn hier sind automatisch alle Personen mit offenen Zahlungsausfällen, sogenannte negative Schufa-Einträge.

So kannst du deinen Schufa-Score verbessern

So mancher wird sich bestimmt schon einmal gefragt haben: „Wie kann ich meinen Score verbessern?“ Diese Frage will man jedem interessierten Bürger persönlich beantworten. Doch das soll erst 2024 passieren, wenn die Schufa-App kommt. Sie soll Privatpersonen ihr persönliches Daten- und Finanzmanagement erleichtern. Die App soll zum einen den kostenfreien Einblick in die eigenen Schufa-Daten ermöglichen und zum anderen ermöglichen, Daten bei dem Unternehmen zu melden, wenn diese den persönlichen Score verbessern. Bis dato sind lediglich diese Punkte bekannt, die den Score verbessern sollen.

Woher die Schufa deine Daten hat, mit welchem Score du einen Kredit bekommst und viele weitere Fragen rund um den Score-Simulator beantwortet das Unternehmen in diesem Dokument.