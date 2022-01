Schockierende Zahlen zur Corona-App: Damit hat niemand gerechnet

Eine gute und funktionierende App ist nicht günstig. Das weiß wohl jeder, der schon mal eine Anwendung hat entwickeln lassen. Mehrere Tausend Euro für eine App, die im Play Store und in Apples App Store erscheint, sind vollkommen normal. Nicht aber bei der Corona-App. Die Bundesregierung hat nun auf Nachfrage der AfD Zahlen zur Corona-Warn-App veröffentlicht. Und die Kosten dafür sind mehr als doppelt so hoch, wie zum Start der App angenommen.

So teuer ist die Corona-App

Die Zahlen, die die Regierung bekanntgegebenen hat, schlüsseln detailliert auf, wie teuer die Corona-App insgesamt war und wer wie viel Geld damit verdient hat. Die genannten Summen sind dabei teils erschreckend und verdeutlichen, dass die Corona-Warn-App augenscheinlich zwar kostenlos ist. Doch am Ende zahlt jeder Steuerzahler dafür.

Für die Entwicklung, Weiterentwicklung und den Betrieb der App hat der Bund bislang gut 116 Millionen Euro bezahlt. Diese Summe fließt an das Unternehmen SAP und die Telekom-Tochter T-Systems. Während der Konzern Software-Konzern die App entwickelt hat, stellte T-Systems die Serverkapazitäten bereit. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles.

Für Werbung für die Corona-App gab das Bundespresseamt 13,7 Millionen Euro aus. Für digitale Werbung entstanden beim Gesundheitsministerium weitere Kosten in Höhe von 71.000 Euro. Hinzu kommen die monatlichen Betriebskosten, die die Bundesregierung für das vergangene Jahr mit rund 4 Millionen Euro beziffert. Laut einer Prognose sollen es für das Jahr 2022 etwa 2,66 Millionen Euro dazukommen. Die Corona-App des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut hat zusammengerechnet bisher also rund 130 Millionen Euro gekostet.

Die Kosten sind explodiert

Der ehemalige AfD-Abgeordneter Uwe Kamann bezeichnete die Corona-App bereits Mitte 2020 als „einen großen Glücksfall“ und „einen goldenen Regen“ für T-Systems und SAP. Für die deutschen Steuerzahler hingegen war das Projekt seiner Meinung nach „ein wirtschaftlicher Totalausfall“. Kamann sagte das, als die Kosten für die App bei rund 67,45 Millionen Euro lagen.

Das war nämlich die Summe, die die Regierung zunächst für die Entwicklung und den Betrieb der Corona-Warn-App vor knapp zwei Jahren angegeben hat. Inklusive aller Tests der Corona-App im Vorfeld beliefen sich die Gesamtkosten der Bundesregierung zufolge auf rund 68 Millionen Euro – bis Ende 2021. Doch die neuesten Zahlen zeigen, dass die wahren Kosten fast doppelt so hoch sind.