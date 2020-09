Schlechter Empfang: Bei diesem Anbieter kündigen die meisten Kunden

Die Umfrage hat der Vertragsmanagement-Dienst Volders unter seinen Nutzern durchgeführt. Dazu befragte der Dienst 1.160 Nutzer und hat weitere 155.000 Kündigungen ausgewertet, die das Unternehmen durchgeführt hat. Das Ergebnis: Fünf Prozent aller Kündigungen 2020 bei O2 sind auf einen schlechten Empfang zurückzuführen. Damit hat der Mobilfunker aus München die höchste Quote unter den drei Anbietern.

Immerhin: Während der Kündigungsgrund „Schlechter Empfang“ in diesem Jahr nur noch für fünf Prozent der Kündigungen der Hauptgrund war, waren es 2019 noch fast sieben Prozent. Im Vergleich mit den anderen Netzbetreibern ist die Quote aber immer noch hoch. Denn auf Platz zwei liegt Vodafone und folgt mit 3,6 Prozent (2019 waren es knapp vier Prozent). Die Telekom muss stabile zwei Prozent der Kündigungen mit dieser Begründung hinnehmen.

60 Prozent bemängeln schlechten Empfang

Über ein Drittel der Befragten in der Umfrage von Volders kritisieren Empfangsstörungen bei ihrem Telekommunikationsanbieter, die ein bis dreimal in der Woche auftreten. Etwa zehn Prozent sagen aus, dass sie vier bis zehnmal mit derartigen Problemen zu kämpfen haben. Weitere knapp 15 Prozent sogar über zehnmal pro Woche. Demnach, so summiert Volders, bemängeln insgesamt circa 60 Prozent der Befragten den Empfang.

Noch gravierender wird es, wenn es um Beeinträchtigungen beim mobilen Internet geht. Hier beschwerten sich fast 90 Prozent über schlechtes Netz. 45 Prozent der Befragten weisen darauf hin, dass sie ein bis dreimal pro Woche Probleme mit dem Internetempfang haben. Ein Drittel gibt an, im selben Zeitraum mehr als zehnmal keine beständige Verbindung ins Internet zu haben. Vor allem in ländlichen Regionen kommt es zu Unterbrechungen der Verbindung.

Die drei Mobilfunkanbieter investieren in den vergangenen Monaten und Jahren massiv in den Netzausbau in Deutschland. Allerdings erfolgt dieses Investment nicht ganz freiwillig. Denn die Mobilfunker müssen Auflagen der Bundesnetzagentur einhalten, die sie dazu zwingt, das Netz massiv auszubauen.