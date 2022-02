Schadenersatz wegen Stromio-Aus: So kommst du schnell an Geld

Das Start-Up RightNow verspricht auf seiner Webseite, dass man sich im Fall Stromio für dich als betroffenen Kunden einsetzen will. Denn aus Sicht der Firma hat Stromio die Kündigungen zu Unrecht und auf Kosten der Verbraucher ausgesprochen. Auch die Verbraucherzentralen hatten bereits empfohlen, gegen die Kündigungen vorzugehen und Schadenersatz zu fordern. Dabei geht es im Wesentlichen um die entstandenen Mehrkosten durch die Ersatzversorgung. Einige Stromanbieter hatten den Preis für die Ersatzversorgung über Nacht verdreifacht.

„Beschwerden beim Stromanbieter verlaufen dabei allerdings meistens ins Nichts“, heißt es von RightNow. „Keiner weiß, wann und ob die alten Anbieter noch einmal ausführlich Stellung nehmen.“ RightNow will dir nun deinen Anspruch auf Schadenersatz abkaufen. Man verspricht dir eine schnelle Entschädigung für deine erhöhten Energiepreise. Die Sammelklage gegen die betroffenen Strom-Billiganbieter wolle man anschließend auf eigenes Risiko und eigene Rechnung vornehmen.

Stromio-Schadenersatz: Wie funktioniert das?

Auf der Webseite von RightNow musst du einige Daten angeben und Dokumente deines Anbieters hochladen. Dabei geht es im Wesentlichen um Schaden, der dir durch Kündigungen von Stromio, Grünwelt Energie oder Gas.de entstanden ist. Die benötigten Unterlagen sind unter anderem die Lieferbestätigung und Kündigung des Anbieters, mit dem du Ärger hast, Abrechnungen und möglichst auch die Konditionen deines aktuellen Stromanbieters beziehungsweise des Grundversorgers. Doch auch andere Anbieter scheinen möglich. Nachdem du deine Daten angegeben hast, will sich RightNow binnen vier bis fünf Wochen bei dir melden. Man will dir mitteilen, ob und wenn ja in welcher Höhe man dir eine Entschädigung zahlen kann. Nimmst du das Angebot an, bekommst du eine Abtretungserklärung per Post und du trittst alle Forderungen gegen deinen ehemaligen Anbieter ab.

Der Vorteil für dich: Du bekommst im Idealfall vergleichsweise schnell Geld und musst dich nicht weiter mit dem ehemaligen Anbieter rumschlagen oder ihn gar verklagen. Nachteil: RightNow wird dir weniger auszahlen, als man hofft, erstreiten zu können. Würdest du den Prozess selbst durchlaufen und gewinnen, wirst du im Zweifel mehr Geld erhalten. Gleichzeitig hast du aber auch das Risiko, zu verlieren. Das hast du persönlich nach einer Abtretung nicht, denn das Geld von RightNow darfst du auch behalten, sollte RightNow nicht erfolgreich sein.