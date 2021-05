Scam-Apps im Apple App Store: Keine Nutzung ohne gutes Rating

Der iOS-Entwickler Kosta Eleftheriou hat sich darauf spezialisiert, im App Store betrügerische Apps zu jagen. In einem aktuellen Video auf Twitter demonstriert er dazu den Fall der App „UPNP Xtreme“, die laut The Verge mittlerweile von Apple entfernt wurde. Es ist nicht die erste derartige App, die Eleftheriou so ausfindig machen konnte. Der Entwickler hat sich auf die Suche nach derartigen Fällen gemacht, nachdem seine eigene App, FlickType, von teureren Apps überholt wurde, die noch dazu mit gefälschten Bewertungen für sich geworben hatten.

Im Fall von „UPNP Xtreme“ verlangte der Entwickler direkt nach dem ersten Start der App eine Bewertung. Bevor ein Käufer diese also überhaupt nutzen kann, ist ein Rating fällig. Doch damit nicht genug, denn es musste, wie im Video zu sehen, auch mindestens eine 3-Sterne-Bewertung sein. Der Entwickler der gezeigten App nutzte diverse Tricks, um das echte Bewertungsfenster von iOS „anzupassen“. So war es nicht möglich, den Dialog zu verlassen, ohne eine gute Bewertung abzugeben. Entwickler Guilherme Rambo erklärt auf Twitter, wie dies möglich ist.

