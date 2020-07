Saturn wird MediaMarkt: Der Anfang vom Ende?

Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Die Media-Saturn Holding macht mit Saturn Schluss und lässt ihre Filialen in MediaMarkt aufgehen. Das Vorhaben betrifft zunächst nur den Markt in Österreich, aber nicht die deutschen Filialen. Wirklich? Könnte man das Vorgehen in der Alpenrepublik nicht als Experiment interpretieren, entsprechende Maßnahmen schon bald auch in Deutschland umzusetzen?

Saturn-Aus in Österreich: Die Fakten

Schon ab dem 1. Oktober wird es die Marke Saturn in Österreich öffentlich sichtbar nicht mehr geben. Die entsprechenden Elektronik-Märkte fusionieren mit jenen der Marke Media Markt, sodass es in Zukunft nur noch Filialen mit dem feuerroten Markenlogo geben wird. Das teilte die MediamarktSaturn Österreich, eine Tochter des deutschen Ceconomy-Konzerns, zu Wochenbeginn mit.

Entsprechende Umbauten in den Läden, die bisher noch unter der Marke Saturn in Erscheinung treten, sollen Anfang August starten und bis Ende September abgeschlossen sein. Ziel sei es, dem wachsenden Wettbewerb im Onlinehandel mit einer schlagkräftigen Marke zu begegnen und die eigenen Marktanteile auszubauen. Außerdem sollen Synergien genutzt werden, um am Markt besser bestehen zu können.

„Diese Einmarken-Strategie garantiert viele Synergien in allen Bereichen sowie schlankere Prozesse und effizientere Strukturen.“ Csongor Nemet, CEO von MediaMarktSaturn Österreich

Ein Sprecher der Media-Saturn-Holding sagte gegenüber inside digital, die Landesgesellschaft in Österreich habe sich in Absprache mit dem deutschen Mutterkonzern entschieden, „sich zukünftig auf die im Land bekanntere und präsentere Marke MediaMarkt zu fokussieren, um diese Marke so weiter nachhaltig zu stärken.“ Mit anderen Worten: Saturn war in Österreich nicht schlagkräftig genug, obwohl die Marke nach MediaMarkt die Nummer 2 im Land ist.

Die Überlegenheit von MediaMarkt lässt sich aber auch an anderen Zahlen recht gut ablesen. Während MediaMarkt in Österreich auf aktuell 37 Geschäfte kommt, sind es unter der Marke Saturn nur 15. Künftig werden es demnach mehr als 50 unter einer einheitlichen Marke sein. 80 Prozent aller Österreicher sollen dann eine MediaMarkt-Filiale in weniger als 20 Minuten erreichen können.

Droht auch in Deutschland das Aus?

Angst, dass auch in Deutschland ein Ende von Saturn drohen könnte, weist man am Sitz der Muttergesellschaft in Ingolstadt aber ausdrücklich zurück. „Unsere Landesgesellschaften überprüfen und optimieren kontinuierlich im Sinne ihrer Kunden ihr Angebotsportfolio“, heißt es aus der Zentrale. „Unabhängig von dieser regionalen Entscheidung hält MediaMarktSaturn in Deutschland weiter an seiner erfolgreichen Zweimarkenstrategie fest“, so der Sprecher weiter.

Sowohl MediaMarkt als auch Saturn seien hierzulande flächendeckend bekannte Marken, die bei ihren Kunden ein hohes Vertrauen genössen. Deswegen werde in Deutschland auch in Zukunft in die Marke Saturn investiert. Aktuell laufe beispielsweise das Projekt „Xperion“ auf Hochtouren. „Dahinter verbirgt sich unser Saturn-Stammhaus in Köln, das wir derzeit zu einem besonderen Gaming-, E-Sports- und E-Mobility-Markt entwickeln. Die Vorbereitungen zur Eröffnung dieser außergewöhnlichen Saturn E-Arena laufen auf Hochtouren.“

Wenn du dir also in Zukunft einen Fernseher, ein Handy oder eine Waschmaschine kaufen und dabei auf eine Fachberatung vor Ort bauen möchtest, kannst du das hierzulande auch weiter bei Saturn tun.

jetzt weiterlesen Fiat 500 Hybrid für 99 Euro bei MediaMarkt - Das musst du wissen

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.