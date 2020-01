Samsungs Galaxy Z Flip: Falthandy mit Preisansage

Samsung macht wohl Druck auf den Markt der Foldables. Nicht nur, dass das Galaxy Fold das bisher einzige faltbare Smartphone in Deutschland ist, es bekommt bald einen Nachfolger. Damit ist Samsung bei Falthandys schon einen Schritt weiter als Motorola und Huawei, die ihre ersten Modelle noch nicht einmal auf die Gleise setzen konnten.

Der Nachfolger des Galaxy Fold soll Samsung Galaxy Z Flip heißen und einen erstaunlichen Preis haben. Bisher gingen die Gerüchteköche davon aus, dass der Name in Anlehnung an das erste Samsung Falthandy Galaxy Fold 2 heißen wird. Laut dem Wistleblower Max Weinbach wird es rund 1.400 Dollar kosten und zunächst exklusiv bei AT&T zu haben sein. Das ist eine Ansage an den Konkurrenten Motorola, der sein Razr nämlich mit 1.500 Dollar angesetzt hat.

Samsung Galaxy Z Flip Marktstart

Der Marktstart des Galaxy Z Flip soll laut dem Leaker auch schon feststehen. Er gibt das Datum 14. Februar 2020 für die USA an. Das wären nur wenige Tage nach dem Unpacked 2020 Event von Samsung. Die Präsentation, in der auch die neuen Spitzenmodelle der Galaxy-S-Reihe vorgestellt werden, wird also mit dem Foldable noch einmal spannender.

Wann das Samsung Falthandy auch seinen Weg nach Europa antreten wird, ist bisher nicht klar. Beim Galaxy Fold mussten sich deutsche Nutzer einige Zeit gedulden. Dafür ist es aber nicht exklusiv bei einem Händler oder einem Netzanbieter, sondern auf dem freien Markt zu haben. Das Fold kostete zum Marktstart weit über 2.000 Euro. Mit dem neuen Foldable dreht Samsung also kräftig an der Preisschraube. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass es sich dabei um ein nur halb so großes Falthandy handelt. Das Display wird nämlich nicht wie bei einem Buch aufgefaltet, sondern eher wie bei einem klassischen Falthandy und damit im Stile des Motorola Razr.

1.400 Dollar sind trotz der modernen Technik immer noch eine recht hohe Summe für ein Smartphone. Doch bei gemunkelten Preisen des Galaxy S20 Ultra von bis zu 1.300 Dollar nähert sich Samsung seinen Flaggschiffen an. Dieser Preisbereich wird mittels Bundles und großen Verträgen auch für den enthusiastischen Normalnutzer interessant. Bezahlbare Foldables rücken also näher.