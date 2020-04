Samsungs Monster: Neues Galaxy M31 jetzt auch in Deutschland Michael Büttner 3 Minuten

Samsung hat ein neues Smartphone vorgestellt und das hat es in sich. Der Name verrät es aber schon. Das Samsung Galaxy M31 wendet sich nicht an High-End-Nutzer, sondern Sparfüchse. Doch es bietet trotzdem hervorragende Eigenschaften – wenn auch nicht an jeder Stelle.