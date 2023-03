Samsung verbessert die Kamera: Spannendes Update für drei Modelle

Das Update soll gleich mehrere Kamera-Funktionen der neuen Galaxy S23 Serie verbessern. Doch auch die Galerie-App soll Verbesserungen von Samsung erhalten. Bisher ist die Aktualisierung nur für das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra angekündigt. Weitere Modelle könnten folgen.

Samsung-Kamera: schneller und schärfer

Für noch schnellere Fotos hat Samsung die Funktionsweise des Autofokus überarbeitet. So wird nun bereits ein Foto aufgenommen, wenn der Fokus noch nicht vollständig eingestellt ist. Dies soll insbesondere bei sich schnell bewegenden Motiven helfen, den richtigen Moment zu erwischen. Diese Funktion ist optional und kann unter „Kameraassistent“ → „Fokuspriorität“ auch wieder ausgeschaltet werden.

Im Super-Steady-Modus soll das Update für schärfere Aufnahmen sorgen und das Flickern reduzieren. Zudem blendet die Kamera-App jetzt einen Hinweis ein, wenn beim Filmen zu wenig Licht zur Verfügung steht und dies die Qualität möglicherweise eingeschränkt.

Viele Optimierungen

Beim Fotografieren mit den vollen 50 oder gar 200 Megapixeln kommt es in Situationen mit wenig Licht je nach Motiv zu einer linienförmigen Streifenbildung. Etwa am Himmel. Nach dem Update sollen diese Artefakte nicht mehr vorkommen. Auch hat man weitere Optimierungen an der Bildqualität in diversen anderen Szenarien vorgenommen.

Die Galerie-App wird mit dem Update von Samsung um eine praktische Funktion erweitert. So muss man zum Löschen gerade aufgenommener Fotos das Smartphone nicht mehr entsperren.

Bisher verteilt Samsung das Update nur in Korea. Doch müssen sich Kunden aus Europa nur noch bis zur kommenden Woche gedulden. So sollte die Aktualisierung zusammen mit dem Sicherheitspatch für April hierzulande verfügbar sein. Du findest es in den Einstellungen unter dem Punkt „Software-Update“.

Das April-Update erscheint auch für viele weitere Samsung-Smartphones und schließt eine gravierende Sicherheitslücke über die wir in der vergangenen Woche berichtet hatten. Die Galaxy S23 Reihe ist von dieser jedoch nicht betroffen.