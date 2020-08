Samsung unter Schock: Böse Überraschung deutet auf ein Desaster hin

Samsung hat deutlich mehr mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, als viele andere Smartphone-Hersteller. Zwar konnte das südkoreanische Unternehmen zwischen April und Juni fast 55 Millionen Smartphones verkaufen und belegt somit immer noch die Spitzenposition. Jedoch gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 27 Prozent zurück. Deutet sich damit ein Desaster an?

Schauen wir uns die weiteren Ergebnisse an, die das Marktforschungsunternehmen Gartner publiziert hat. Insgesamt haben den Marktforschern zufolge alle Handyhersteller der Welt zusammen fast 295 Millionen Geräte verkauft. Gegenüber dem zweiten Quartal 2019 macht das ein Minus von gut 20 Prozent. Somit liegt Samsung weit über dem Schnitt. Weitere Zahlen zeigen aber das ganze Ausmaß des Samsung-Desasters. So verkaufte etwa Huawei mit gut 54 Millionen Smartphones nur knapp 7 Prozent weniger Geräte als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. So kann das chinesische Unternehmen trotz US-Bann und der Auslieferung von Smartphones ohne Google-Dienste Boden gutmachen. Samsung hingegen konnte diese Schwäche nicht für sich nutzen.

Bei Apple keine Spur von Pandemie

Apple kann noch einen draufsetzen und zeigt Samsung, wie es gehen kann. Dem US-Unternehmen aus Cupertino konnte die Corona-Pandemie kaum Schaden hinzufügen. Insgesamt hat Apple fast 38,4 Millionen iPhones verkauft. Somit wächst einerseits der Marktanteil weltweit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 10,4 auf 13 Prozent. Andererseits hat Apple nur 0,4 Prozent weniger iPhones verkauft als in den Monaten April bis Juni 2019.

Samsung: Naht das Ende einer Ära?

Samsung hat nicht nur mit der Pandemie zu kämpfen. Zudem zeigt das Beispiel Apple, dass man nicht allein dem Virus die Schuld geben kann. Ob Galaxy S20 oder Note 20: Die neuen Modelle der Flaggschiffreihen sind nicht mehr so beleibt, wie ihre Vorgänger es einst waren. Vielmehr gibt es generationsübergreifend kaum noch Unterschiede. Hinzu kommt: Modelle wie das Galaxy A51, also Smartphones, die nur einen Bruchteil eines Top-Geräts wie dem Galaxy S20 Ultra kosten, sind beliebter denn je. Schließlich decken auch sie den Bedarf eines jeden Smartphone-Nutzers ab.

Somit steckt Samsung in der Flaggschiff-Schlinge, die neuste Gerüchte auch noch zusätzlich enger ziehen. Zudem fällt den Koreaner nicht mehr viel ein. Zwar gibt es mit dem Galaxy Fold oder dem Z Flip zwei faltbare Smartphones, die die nächste Runde in der Entwicklung des Handys einläuten sollten. Doch Käufer haben bislang wenig Interesse an den Faltern. Apropos Käufer: Diese versucht Samsung mit Versprechen für sich zu gewinnen, die in der Realität völlig verpuffen.