Vor über einem Jahr haben die USA Huawei als ehemals zweitgrößten Hersteller von Android-Smartphones auf die schwarze Liste gesetzt. Seitdem konnte das chinesische Unternehmen weltweit immer weniger Nutzer für seine Google-losen Android-Smartphones begeistern. Anders ist das beim Marktführer Samsung. Die Koreaner setzten – mit wenigen Ausnahmen wie etwa Windows Phone 7 – seit vielen Jahren auf Android als Betriebssystem für ihre Smartphones. Doch das könnte sich demnächst ändern.

Samsung will Android offenbar ersetzen

Als einer der ersten Smartphone-Hersteller könnte Samsung schon bald Android durch Fuchsia ersetzen. Dabei handelt es sich um ein Open-Source-Betriebssystem, an dem Google bereits seit 2016 arbeitet. Seit einigen Jahren gibt es bereits Spekulationen dazu, dass Fuchsia Android als Betriebssystem auf Smartphones ablösen soll. Dabei diente das neue OS Google stets dazu, neue Konzepte rund um Betriebssysteme auszuprobieren.

Einer der größten Vorteile von Fuchsia: Es lässt sich besser aktualisieren als Android. Smartphone-Nutzer müssen bei neuen Updates sich nicht auf den Hersteller ihres Handys verlassen, sondern bekommen eine neue Version umgehen. Für Samsung und Co. würde das den Wartungsaufwand deutlich verringern. Sollte Google beschließen, Android komplett durch Fuchsia zu ersetzen, wären langfristig nicht nur die Smartphones von Samsung betroffen. Doch noch ist es nicht so weit. Schließlich will Google in wenigen Tagen Android 12 vorstellen.

→ Samsung: Diese 31 Smartphones bekommen Android 12 und Android 13

Viele wollten Android stürzen

Die Geschichte der mobilen Betriebssysteme ist lang, das Ende dann aber doch ziemlich kurz. In den vergangenen zehn Jahren haben es etliche Hersteller und Entwickler versucht, iOS und Android Stöcke zwischen die Beine zu werfen. Ob Samsung mit Tizen, Mozilla mit Firefox OS, ob Jolla Sailfish OS, Blackberry 10 oder das Schwergewicht Microsoft mit Windows Phone: Alle scheiterten an Android und iOS. Es bleibt abzuwarten, wie sich Huawei mit der Eigenentwicklung HarmonyOS und die Android-Weiterentwicklung Fuchsia schlagen werden. Letzteres hat den Vorteil, dass es nicht in Konkurrenz zu Android tritt, sondern sich als Nachfolger entpuppen könnte.