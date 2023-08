Samsung Smartphones bekommen Android 14: Morgen geht es los

Bevor das große Update auf alle Kunden losgelassen wird, testet Samsung die neuen Funktionen erst einmal mit freiwilligen Nutzern im Rahmen einer offenen Beta. Die Teilnahme daran ist für alle Nutzer mit ausgewählten Smartphones verfügbar. Bei der Auswahl der Smartphones beschränkt man sich jedoch nicht nur auf Top-Modelle.

Interessierte Nutzer können sich ab Mittwoch, 2. August 2023, auf dieser Website für die Beta anmelden und erhalten die Beta dann wie ein normales Update. Zuerst sollen nur Nutzer mit einem Handy der Galaxy S23 Serie an dem Programm teilnehmen können. Doch bereits ab der kommenden Woche dürfen auch Nutzer der preiswerteren A-Reihe mittesten. So soll die Beta ab dem 9. August 2023 auch für das Galaxy A34 und A54 zur Verfügung stehen.

Ob auch Nutzer anderer Modelle vor dem offiziellen Release testen dürfen, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise erweitert Samsung das Programm in den kommenden Wochen um weitere Modelle, etwa um Vorjahresmodelle oder seine neuen Falt-Smartphones der Galaxy-Z-Reihe.

Android 14 & One UI 6.0: Das ist neu

Noch gibt es keine offiziellen Äußerungen seitens Samsung zu den Neuerungen in One UI 6.0. Es wird jedoch erwartet, dass der koreanische Elektronikkonzern die Oberfläche in diesem Jahr sichtbar verändern wird. Auch sollen sich Widgets in Zukunft auch auf dem Sperrbildschirm ablegen lassen. Zudem wäre denkbar, dass Samsung zum iPhone schielt und neue Anpassungsmöglichkeiten für den Lockscreen bietet, wie Apple sie im vergangenen Jahr eingeführt hat.

Des weiteren wird spekuliert dass Samsung das Teilen-Menü überarbeitet, die Barrierefreiheit verbessert und die Profi-Kamera-App „Expert RAW“ erstmals auch für Smartphones der A-Klasse zur Verfügung stellt. Mehr werden wir ab Dienstag sehen, wenn die Testversion offiziell startet.

Wichtig: Bei der Version, die morgen erscheinen soll, handelt es sich um eine öffentlich zugängliche Testversion. Diese richtet sich ausdrücklich an technisch versierte Nutzer, welche das neue Update gerne vor der allgemeinen Verfügbarkeit ausprobieren wollen. Wie bei jeder Beta kann es also zu Fehlern kommen und nicht immer alles einwandfrei funktionieren.

Die finale Version von Android 14 und One UI 6.0 wird voraussichtlich im Oktober zur Verfügung stehen. Zumindest für ausgewählte Modelle. Samsung ist jedoch der Vorzeige-Hersteller, was das Verteilen von Updates angeht. So dürften noch in diesem Jahr alle unterstützten Smartphones, egal ob teuer oder preiswert, das Update erhalten. Folgende Modelle sind (voraussichtlich) mit dabei: