Danke, Samsung: Warum der alte, dumme Kühlschrank plötzlich wieder cool ist

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Samsung hat’s wieder getan. Nach Fernsehern, Handys und Staubsaugern bekommen jetzt auch Kühlschränke Werbung verpasst. Ja, richtig gehört. Der Ort, an dem du dein Bier kaltstellst, will dir jetzt etwas verkaufen.
Danke, Samsung: Warum der alte, dumme Kühlschrank plötzlich wieder cool ist
Danke, Samsung: Warum der alte, dumme Kühlschrank plötzlich wieder cool istBildquelle: Tobi / Unsplash
  • Teilen

Samsungs Family-Hub-Kühlschrank, das 2.000-Euro-Luxusmodell für Leute, die schon immer davon geträumt haben, dass ihr Gemüse Internet hat, bekommt ein Update. Neben etwas KI und Designkosmetik kommt jetzt auch: „kuratierte Werbung“. So nennt Samsung das, wenn dein Kühlschrank dich freundlich anlächelt und sagt: „Hey, probier doch mal den neuen Joghurt von Danone.“

Samsung: Dein Kühlschrank will dir jetzt was verkaufen

Natürlich kann man die Werbung ausschalten. Noch. Dafür muss man sich durch die Einstellungen klicken und das entsprechende Widget deaktivieren. Aber wer weiß, vielleicht verschwindet der Schalter irgendwann ganz zufällig beim nächsten Update. Offiziell soll die Werbung nur in den USA starten. Da testet Samsung gerade, wie weit man die Kundschaft melken kann, bevor die Milch im Kühlschrank sauer wird. Auf den großen Displays ab 21,5 Zoll läuft dann ein hübsches Widget mit Wetter, Kalender, Nachrichten und Reklame. Ganz dezent natürlich.

Verärgerte Nutzer: Samsung Fernseher zeigen Werbung im Hauptmenü

Erst mal wirbt der Kühlschrank nur für Samsung selbst. Aber das Unternehmen hat schon angedeutet, dass später auch Drittanbieter ran dürfen. Also: Dein Kühlschrank weiß, wann du die Butter leergegessen gegessen hast – und Amazon weiß, dass du sie wieder brauchst.

Samsung zieht den Stecker: Deshalb ist die Smartphone-Serie gescheitert

Die anderen neuen Features? Nett, aber zweitrangig. Der Kühlschrank erkennt jetzt mehr Obstsorten per Kamera, kann deine Stimme unterscheiden und synchronisiert sich mit deinem Galaxy-Smartphone. Ein bisschen wie ein Haustier, das lernt, wer du bist, nur mit Display statt Schwanz.

Auch andere Geräte sind bereits Werbeträger

Hinter dem Hightech-Glamour steckt ein altes Problem: Kaufst du ein Smart-Gerät, kaufst du einen Werbeplatz. Das Teil gehört dir zwar, aber die Software – und was sie dir zeigt – bleibt unter Konzernkontrolle. Der Kühlschrank ist dabei nicht das erste Samsung-Gerät, das sich nach einem Update zu einem Werbeprospekt verwandelt. Handys oder Fernsehgeräte der Koreaner machen das auch schon längst. Vielleicht ist das der Moment, in dem der „dumme“ Kühlschrank ein Comeback feiern darf. Der ohne Update, ohne KI und ohne Pop-ups beim Türöffnen. Der einfach nur das tut, was man von ihm erwartet: kühlen.

Mitbringsel aus dem Urlaub: Was Magneten wirklich mit dem Kühlschrank machen
Jetzt weiterlesen
Hersteller warnen: Das passiert mit dem Kühlschrank, wenn man Magnete dran befestigt

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Mitbringsel aus dem Urlaub: Was Magneten wirklich mit dem Kühlschrank machen: Melike B / Pexels
  • Danke, Samsung: Warum der alte, dumme Kühlschrank plötzlich wieder cool ist: Tobi / Unsplash
1 0

Jetzt weiterlesen

STROM UND ENERGIE
Irre Methode: Nie wieder vereiste Einfahrt und zusätzliche Heizenergie?
Irre Methode - Nie wieder vereiste Einfahrt und zusätzliche Heizenergie
Gelegentlich bringt die Menschheit Methoden hervor, die sich zugleich als Lösung für mehrere Probleme in einem entpuppen. So auch bei diesem genialen Verfahren, dass nicht nur verhindert, dass deine Einfahrt im Winter gefriert. Sie kann dich auch zugleich mit zusätzlicher Heizenergie versorgen.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Irre Methode - Nie wieder vereiste Einfahrt und zusätzliche Heizenergie
Strom und Energie
Irre Methode: Nie wieder vereiste Einfahrt und zusätzliche Heizenergie?
Man muss nur draufpinkeln: Dieses neue Gerät fürs Klo sagt dir, was nicht stimmt
Gesundheit
Man muss nur draufpinkeln: Dieses neue Gerät fürs Klo sagt dir, was nicht stimmt
Simpler Trick spart dir bis zu 1.000 Euro an Heizkosten - so funktioniert es
Strom und Energie
Simpler Trick spart dir bis zu 1.000 Euro an Heizkosten: So funktioniert es
Strom und Energie
Weitere Heizsysteme verboten: Welche Systeme bald stillgelegt werden müssen
Vorwerk
Vorwerk Thermomix TM7 mit 250 Euro Rabatt – ein irres Schnäppchen?
Haushalt
Neu von Shark: Dieses geniale Gerät löst markantes Problem im Haushalt
Apple
Erst Samsung, jetzt Apple? Dünner, teurer, sinnloser: Handys, die niemand wollte
Strom und Energie
EU macht Schluss mit russischem Gas – Verbraucher könnten bald mehr zahlen
Haushalt
Kälte-Hammer? Neue Prognosen sehen frostigen Winter 2025/26