Ein Déjà-vu: Genauso wie beim 3,5-Millimeter-Klinkenstecker strich zuerst Apple das Netzteil aus dem Lieferumfang seiner iPhones. Daraufhin imitierte Xiaomi diese Vorgehensweise und nun auch Samsung. Wer ein kürzlich vorgestelltes Galaxy S21 erwirbt, muss das Netzteil – falls nicht bereits vorhanden – anderweitig besorgen. Im Lieferumfang ist dieses nicht mehr enthalten und genauso verhält es sich auch mit den Kopfhörern. Dabei ist es nicht lange her, da machte sich der Südkoreaner in einem Facebook-Post über Apples Taktik lustig. Wer den Post heute sucht, wird diesen allerdings nicht mehr finden. Denn Samsung hat seinen Witz nur kurze Zeit nach dessen Veröffentlichung wieder entfernt.

Auch andere Samsung-Handys demnächst ohne Netzteil

Die Galaxy S21-Serie ist anscheinend erst der Anfang. So deuten Samsungs kürzlich veröffentlichten FAQs zur Galaxy-S21-Serie darauf hin, dass auch die kommenden Handys ohne Netzteil und Kopfhörer ausgeliefert werden. „Wir haben festgestellt, dass immer mehr Galaxy-Benutzer bereits vorhandenes Zubehör wiederverwenden und in ihrem Leben nachhaltige Entscheidungen treffen, um bessere Recyclinggewohnheiten zu fördern“, heißt es in den FAQs. Und darin wolle Samsung die Galaxy-Community unterstützen.

Nachhaltigkeit ist dabei das Stichwort. Diese Begründung nannten bereits Apple und Xiaomi, doch Samsung geht noch einen Schritt weiter. Das Unternehmen wolle den Druck beseitigen, den Verbraucher verspüren, wenn im Lieferumfang eines neuen Telefons unnötiges Ladezubehör enthalten ist.

Kritiker begründen diese Vorgehensweise eher damit, dass Samsung, Apple und Xiaomi die Netzteile nun einzeln verkaufen und somit ihren Profit steigern können. Weiterhin reduzieren sich die Verpackungs- und Versandkosten, während die Kosten für das „Gratis-“Netzteil gänzlich entfallen.

Große Nachteile für Verbraucher

In seinen FAQs erklärt Samsung, dass das Unternehmen den USB-Typ-C -Standard bereits seit 2017 verwendet. Alte Netzteile seien also mit den neuesten Galaxy-Modellen kompatibel, so Samsung. Die Realität ist allerdings etwas komplizierter. Und der Grund dafür ist hauptsächlich die sogenannte Schnellladefunktion. So kann es sein, dass das alte Netzteil besagte Funktion schlicht nicht unterstützt. Zudem bieten neue Geräte oftmals eine hohe Ladeleistung. Und ebendiese wird nicht ausgenutzt, wenn ein leistungsschwaches Netzteil verwendet wird. Dadurch kann sich die Ladegeschwindigkeit je nach Smartphone und Netzteil um bis zu fünf Mal reduzieren. In diesem Fall werden Nutzer regelrecht dazu gezwungen, sich ein neues Netzteil zuzulegen – und diese werden selbstverständlich in einer eigenen Verpackung verschickt. So viel zum Thema Nachhaltigkeit.