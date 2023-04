Samsung-Handys mit Akku-Problemen: Die Lösung ist da

Die Akku-Probleme in One UI 5.1 beschränken sich nicht auf ein Smartphone-Modell. So finden sich Berichte von Nutzern des Samsung Galaxy S20, S21 und S22 sowie einigen Note- und Falt-Smartphones, die allesamt über eine schlechtere Laufzeit klagen. Jedoch ist jeweils nur ein Teil der Nutzer betroffen. Das März- und April-Update brachte keine Besserung, doch jetzt ist klar: Der Fehler steckt nicht im System, sondern in einer App.

Samsung-Handys mit Akku-Problemen: Diese App ist schuld

In einem offiziellen Samsung-Forum erklärt ein Mitarbeiter die Ursache für die Akku-Probleme. Diese werden von der Tastatur-App verursacht, welche Hintergrundaktivitäten für die Darstellung von Stickern und Emojis durchführt. Diesen Bug hat man bereits mit einem Update der Tastatur-App am 2. März behoben. Da es sich jedoch um ein Problem mit einer App und nicht mit dem System handelt, kann ein Softwareupdate nicht weiterhelfen. Stattdessen muss die App auf den neusten Stand gebracht werden.

In Normalfall geschieht dies selbstständig im Hintergrund. Wenn die automatischen App-Updates jedoch ausgeschaltet sind oder nicht funktionieren, wird das Akku-Problem nicht behoben. Wir zeigen dir, wie du die Samsung-Tastatur auf den neusten Stand bringst.

So behebst du das Akku-Problem in 2 Minuten

Um die Tastatur-App zu aktualisieren, musst du den Galaxy Store öffnen. Die App hat ein rotes Icon mit weißer Einkaufstüte darauf und ist auf jedem Samsung-Smartphone vorhanden. Klicke in der App unten auf „Menü“ und dann oben auf „Updates“. Stelle hier sicher, dass alle Updates eingespielt sind. So sollte sich das Akku-Problem mit wenigen Klicks beheben lassen.

Um zusätzlich zu überprüfen, ob die neuste Version der Tastatur-App installiert ist, kannst du die Versionsnummer in den Einstellungen überprüfen. Gehe hierzu in der Einstellungen-App auf den Punkt „Apps“ und suche nach der App „Samsung-Tastatur“. Ganz unten steht dort die Versionsnummer. Aktuell ist die V5.6.10.31. Ist diese Version installiert, sollte auch das Problem mit der verkürzten Akku-Laufzeit auf deinem Samsung-Smartphone behoben sein.

→ Akku schlapp? Mit diesen 10 Tipps hält dein Smartphone deutlich länger durch