Samsung-Schock: Handys bald ohne Google? Das soll sich ändern

Bereits seit 2009 produziert Samsung Handys, die mit Google Betriebssystem Android laufen. Heute ist Samsung einer der größten Hersteller von Android-Smartphones weltweit. Das weiß auch Google und ist jetzt in Panik geraten. Denn: Samsung denkt offenbar darüber nach, sich vom Anbieter der größten Suchmaschine der Welt zu verabschieden. Der Grund: Google hinkt hinterher und Samsung will seinen Handy-Nutzern nur das Beste vom Besten bieten.

Samsung: Google gerät in Panik

Googles Mitarbeiter sollen schockiert gewesen sein, als sie im März erfuhren, dass der südkoreanische Handy-Riese Samsung über einen Google-Rückzug nachdenkt. Das berichtet die New York Times. Auch, weil beim Vertrag mit Samsung für Google ein Jahresumsatz von 3 Milliarden US-Dollar auf dem Spiel steht. Da aber Google hinsichtlich künstlicher Intelligenz hinterherhinkt, denkt man bei Samsung darüber nach, Google als Standardsuchmaschine auf seinen Handys durch Microsoft Bing zu ersetzen. Denn: Während Microsofts Suchmaschine Bing seit Kurzem KI-gesteuert ist, kommt Google bei der Entwicklung nicht hinterher.

Bereits im Februar veröffentliche Microsoft seine neue KI-gesteuerte Suchmaschine Bing. „KI wird jede Softwarekategorie grundlegend verändern, angefangen bei der größten Kategorie von allen – der Suche im Web“, sagte Microsoft-CEO Satya Nadella im Rahmen der Vorstellung. „Nie war das Internet so einfach und schnell zugänglich.“ Hier kann man das neue KI-Bing ausprobieren. Hinzu kommt ChatGPT, ein KI-Chatbot, der derzeit in aller Munde ist und mit dessen Erfinder OpenAI Microsoft ebenfalls schon zusammenarbeitet. Google forscht zwar auch an einem Chatbot namens Bard, doch der ist noch längst nicht so gut wie ChatGPT. Für Samsung also ein Grund, seinen Handynutzern Bing statt Google als Standardsuchmaschine anzubieten.

Was bedeutet das für Handy-Nutzer?

Dass Samsung darüber nachdenkt, Bing zur Standardsuchmaschine zu machen, bedeutet übrigens nicht, dass man auch bei Googles Betriebssystem Android den Schwanz einzieht. Denn hier gibt es im Grunde keine Alternative für Samsung. Huawei etwa musste das am eigenen Leib erfahren. Ohne Android und Google-Dienste läuft nichts – auch, wenn man die besten Handys der Welt produziert. Es geht also lediglich darum, von welcher Suchmaschine die Antworten kommen, die man als Handy-Nutzer in das Suchfeld tippt. Und derzeit scheint Microsoft ein Stück weiter zu sein als Google.