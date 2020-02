Galaxy Z Flip: Samsungs Falt-Desaster wiederholt sich

Im vergangenen Jahr wurden klappbare Smartphones als Trend betitelt, der sich 2019 langsam entfaltete. Mittlerweile gibt es neben dem Samsung Galaxy Fold und Huawei Mate X weitere Geräte, die sich zusammenfalten lassen. Samsung stellte kürzlich das Galaxy Z Flip vor, auch Motorola hat mit dem Razr und Royole mit dem FlexPai ein solches Gerät im Sortiment. Doch auch ein Jahr später stellt sich nach wie vor die Frage: Sind faltbare Smartphones für den Alltag ausgereift?

Mit dem Galaxy Z Flip sollte alles besser werden. Im vergangenen Jahr machte das Galaxy Fold hauptsächlich negative Schlagzeilen. Samsung stellte das Gerät zunächst für nur wenige Journalisten zum Test bereit; doch das genügte, um zu zeigen, wie schnell das faltbare Smartphone kaputtgeht. Die Displayfolie löste sich im Nu ab und auch die Scharniere machten keine gute Figur.

Zur IFA im September 2019 brachte der südkoreanische Hersteller dann eine verbesserte Version des Smartphones mit. Die Folie war nun besser befestigt und die Scharniere geschmeidiger. Für einen saftigen Preis von 2.100 Euro trotzdem kein Alltags-Gerät.

Beim brandneuen Galaxy Z Flip wiederholt sich die Misere nun. Anders als das Fold lässt sich das Z Flip wie ein altes Klapphandy mittig zusammenfalten. Anstelle einer Tablet-Größe bietet das neue Samsung-Gerät nun ein Smartphone im klassischen, schmalen Format. Trotzdem ist das Galaxy Z Flip offenbar nicht stabiler. Es trudeln erste Meldungen ein, in denen Nutzer kaputte Displays monieren.

Auf Twitter berichtet ein Nutzer beispielsweise, dass das Display des Smartphones direkt nach dem ersten Klappen an der Faltstelle zerriss. Zufall? Auf dem Fold war seinerzeit noch eine Schutzfolie angebracht, die nicht abgezogen werden durfte. Beim Galaxy Z Flip ist das nicht der Fall, es kommt mit einer typischen Schutzfolie, die für die Stabilität des Displays irrelevant ist.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d