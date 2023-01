Samsung Galaxy S23: Die Event-Einladung ist da

Die Samsung Galaxy S23 Reihe wird erneut aus drei Geräten bestehen. Neben dem normalen Galaxy S23 wird es das Galaxy S23 Plus mit größerem Bildschirm und das Galaxy S23 Ultra mit einer besseren Ausstattung und S Pen Support geben. Viele Details zu den neuen Flaggschiff-Smartphones sind schon bekannt.

Samsung Galaxy S23 Vorstellung: Der Termin steht fest

Nachdem die Event-Einladung am Wochenende von Samsung Kolumbien aus Versehen zu früh veröffentlicht wurde, ist sie nun offiziell. Wie gewohnt wird Samsung seine neuen Flaggschiff-Smartphones auf einem „Unpacked Event“ präsentieren. Dieses soll am 1. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen.

Die offizielle Einladung zum Galaxy Unpacked Event von Samsung

Die Einladung zeigt drei grüne Scheinwerfer. Dies könnte eine Anspielung auf die drei neu designten Kameras auf der Rückseite sowie die Highlight-Farbe „Botanic Green“ der Galaxy S23 Reihe sein. Auch das Motto „Mach dich bereit für die Nächte deines Lebens“ weist auf eine Kamera mit besonders guter Nacht-Fotografie hin.

Wenn du möchtest, kannst du das Samsung-Event rund um die Galaxy S23 Reihe auf der Website von Samsung live mitverfolgen. Der Stream startet um 19 Uhr und wird vermutlich ein bis zwei Stunden gehen. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Selbstverständlich findest du alle Informationen rund um die neuen Smartphones auch hier bei uns.

Technische Ausstattung der neuen Smartphones

Größtes Highlight hier in Europa soll der neue Prozessor sein. So soll Samsung erstmals global auf Snapdragon setzen, statt europäische Nutzer mit technisch unterlegenden Exynos-Chips abzuspeisen. In der Galaxy S23 Reihe soll weltweit der neue Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz kommen. Mit 8 Gigabyte RAM beim normalen Modell und 12 Gigabyte beim Ultra.

Außerdem neu: Für alle drei Modelle wird eine 200-Megapixel-Hauptkamera spekuliert. Diese steckt bereits im neuen Xiaomi 12T Pro und wird von Samsung zusammen mit Xiaomi entwickelt.

→ Datenblatt des Galaxy S23

Samsung Galaxy S23: Preise und Farben

Beim Design wird sich Samsung in diesem Jahr wohl von dem markanten „Kamera-Hügel“ verabschieden. Dies zeigen zumindest Fotos auf dem koreanische Newsportal fmkorea.

Die hochauflösenden Fotos zeigen die neuen Smartphones auch bereits in allen vier Farben. Die Highlight-Farbe in diesem Jahr heißt „Botanic Green“ und ist ein sattes Naturgrün. Möglicherweise wird es wie in den vergangenen Jahren weitere, exklusive Farben im Online-Store von Samsung selbst geben.

Alle vier Farben des Samsung Galaxy S23

Bei den Preisen könnte es einen Schock für europäische Käufer geben. So sind zwar noch keine Euro-Preise bekannt, doch im Heimatland Korea sollen die Preise zum Start rund 10 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Sollte Samsung die Preiserhöhung auch hierzulande durchziehen, dürfte die Basis-Version des Galaxy S23 stolze 949 Euro kosten. Für das Ultra-Modell würden 1349 Euro fällig.