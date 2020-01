Wie jedes Jahr vor der großen Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona preist Samsung seine neuen Smartphones an. Die siedeln sich für gewöhnlich in der Oberklasse an. 2019 präsentierte der Hersteller erstmals drei Versionen seines Flaggschiffs und damit auch ein Exemplar, das im Vergleich etwas kostengünstiger war. Vor wenigen Wochen schoben die Südkoreaner mit dem Galaxy S10 Lite auch noch ein viertes Modell an den Start. Das soll eine günstigere Alternative zum Galaxy S10 Plus darstellen.

Wie die Preisgestaltung 2020 aussieht, ist bislang noch nicht öffentlich gemacht worden. Dennoch rumort die Gerüchteküche und spukt mögliche Preise für die kommende Galaxy-S20-Serie aus.

So viel könnten Samsungs Flaggschiffe kosten

Der Technik-Insider Max Weinbach, der Webseite XDA Developers, der in den vergangenen Wochen maßgeblich an der Veröffentlichung von Renderbildern der Galaxy-S20-Reihe beteiligt war, will nun auch Preise für die Smartphones in Erfahrung gebracht haben.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:



S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300



Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020

Würden die Preisangaben von Weinbach stimmen, würden die Modelle im Vergleich zu den Galaxy-S10-Modellen günstiger ausfallen. Verlangte Samsung im Sommer 2019 für die 5G-Version des Galaxy S10 1.199 Euro, waren es für das Galaxy S10+ zwischen 1.249 und 1.599 Euro. Ob sich die Preise für das Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G und Galaxy S20 Ultra 5G in dem Preisrahmen bewegen, bleibt abzuwarten.

Galaxy S20 5G, S20+ 5G und S20 Ultra 5G: Das ist über Samsungs Flaggschiffe bekannt

Wie den Namen der neuen Galaxy-S-Klasse schon zu entnehmen ist, setzt Samsung auf 5G. Die drei Modelle unterscheiden sich laut bisherigen Gerüchten in nur wenigen Punkten. Das Infintiy-O-Display, der Prozessor, die Hauptkamera und der Speicherplatz scheinen identisch zu sein. Auch Android 10 mit One UI 2.0 ist bei allen Galaxy-S20-Handys mit an Bord.

Jetzt informieren Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra: Alle Datenblätter vorzeitig enthüllt

Die Unterschiede finden sich stattdessen in der Display-Größe und im Fassungsvermögen des Akkus. Samsung staffelt die Ausstattung hier von klein (S20) nach groß (S20 Ultra).

Optisch erinnern die neuen Galaxy-Smartphones auf der Front an die Note-Reihe des Herstellers. Die Frontkamera ist von der rechten Seite wieder in die Mitte gerückt. Die Rückseite ist dem Vernehmen nach schlicht; nur die rechteckige Kamera sitzt mit ihren vier Augen in der linken oberen Ecke.