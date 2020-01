Samsung Galaxy S11: Neue Flaggschiff-Riege steht in den Startlöchern

Jedes Jahr bringt Samsung sowohl zu Beginn des Jahres als auch im Spätsommer neue Flaggschiff-Modelle auf den Markt. Somit ist es keine Überraschung, dass die Nachfolger des Galaxy S10, S10+ und S10e in den Startlöchern stehen.

Samsung bringt nun Licht ins Dunkle und hat via Twitter das finale Präsentationsdatum genannt. Am 11. Februar soll es bereits so weit sein. Das Unpacked-Event wird dort in einem kurzen Video angekündigt. Hinweise auf den Ort der Veranstaltung und Nomenklatur des neuen Galaxy-Smartphones gibt es jedoch nicht. Da das Event kurz vor dem Mobile World Congress in Barcelona (MWC 2020) stattfindet, werden die neuen Smartphones wahrscheinlich auf der Messe zu sehen sein und Anfang März in den Handel kommen. Die Präsentation kann nicht nur vor Ort, sondern auch live im Netz mitverfolgt werden.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

Samsung Galaxy S11 mit neuem Kamera-Design?

In dem zwölf Sekunden andauernden Video tauchen an den Stellen im Wort, wo eigentlich ein „a“ platziert ist, zwei Quadrate auf. Gerüchteköche sehen hier Hinweise auf ein neues Kamera-Design des Galaxy S11 respektive Galaxy S20. Die Hauptkamera auf der Rückseite könnte demnach in einer rechteckigen Aussparung Platz finden – so, wie es auch beispielsweise bei den neuen iPhones oder auch den Pixel-4-Geräten der Fall ist. Frühere Renderbilder würden diese Gerüchte untermauern.

Das ist bislang bekannt

Unklar ist, ob Samsung die neuen Flaggschiffe Galaxy S11 oder Galaxy S20 nennt. Wie spekuliert wird, könnte der Hersteller auch zwei Geräteserien parallel ins Rennen schicken. Ungeachtet dessen soll Samsung wie schon 2019 drei Modelle planen: das Galaxy S11, Galaxy S11+ und Galaxy S11e. Gerüchten zufolge unterscheiden sie sich vor allem in ihrer Größe.

Darüber hinaus wird der neuen Oberklasse aus dem Hause Samsungs eine Quad-Kamera zugesprochen. Die Frontkamera bleibt früheren Renderbildern zufolge als Lochkamera im Display erhalten. Allerdings könnten die Südkoreaner, wie so viele andere Hersteller mittlerweile auch, auf die 3,5-mm-Klinkenbuchse verzichten. Nutzer müssten so mit Adaptern oder Bluetooth-Kopfhörern arbeiten, um Musik hören zu können.