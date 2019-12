Galaxy S11 UND Galaxy S20: Kommen beide Samsung-Handys in 2020?

Nach der Zehn kommt die Elf. Das lernen Kinder bereits in der Grundschule oder sogar schon davor. Mit dem Alter vergisst man jedoch einen großen Teil seines in der Schule erworbenen Wissens – und genau das scheint Samsung’s Mitarbeitern passiert zu sein. Zumindest, wenn man zahlreichen aktuellen Schlagzeilen Glauben schenken mag. Demnach wird das kommende Samsung-Flaggschiff als Galaxy S20 betitelt werden – ganz im Zeichen des neuen Jahrzehnts. Schließlich sind es nur noch wenige Tage, bis 2019 abdankt und das Jahr 2020 übernimmt. Doch ganz so überzeugend ist das Gerücht dann doch nicht; zumindest könnte die Interpretation falsch sein.

Galaxy S11 oder S20, das ist hier die Frage

Die Quelle der ganzen Meldungen ist der bekannte Leaker Ice universe, der auf seinem Twitter-Profil in der Regel zutreffende Informationen über kommende Smartphones veröffentlicht. Am 24. Dezember schrieb er den Gerätenamen „Galaxy S20“ und ergänzte, dass das nächste Jahr 2020 sei und 20 ein neuer Anfang sei.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning. — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

Es scheint also naheliegend zu sein, dass das Galaxy S11 zugunsten des Galaxy S20 seinen Platz räumen wird. Zumindest schien es so, bis Ice universe zwei Tage später einen weiteren Tweet in die weiten des Internets entsandte. Dieser thematisiert die Display-Größen der kommenden Samsung-Flaggschiffe: Galaxy S11E, Galaxy S11 und Galaxy S11 Plus. Das Galaxy S20 wird hingegen mit keinem Wort erwähnt.

Looking at the three protective films, you can compare the sizes of S11e, S11 and S11+. pic.twitter.com/kuDAJCKUVi — Ice universe (@UniverseIce) December 26, 2019

Dasselbe Spiel wiederholte sich auch heute. Ice universe veröffentlichte einen Tweet zum Erscheinungsdatum des kommenden Samsung-Vorreiters (11. Februar oder 18 Februar 2020) und auch hier nannte er das Gerät „Galaxy S11“.

Currently, there are two versions of the Galaxy S11 release date: February 11 and February 18. I believe more in the former. — Ice universe (@UniverseIce) December 27, 2019

Zwei unterschiedliche S-Familien?

In den Kommentaren zu seinen neuen Tweets wurde Ice universe abermals auf den Namen angesprochen. Nichtsdestotrotz blieb der Leaker stumm. Grundsätzlich existieren aktuell drei Möglichkeiten:

2020 wird eine Galaxy S20-Familie eingeführt.

Die Namensgebung bleibt unverändert; kommende Geräte werden Galaxy S11 getauft.

Es werden sowohl Galaxy S11- als auch Galaxy S20-Smartphones erscheinen.

Samsung Galaxy S11e Quelle: Steve Hemmerstoffer Samsung Galaxy S11e Quelle: Steve Hemmerstoffer Samsung Galaxy S11e Quelle: Steve Hemmerstoffer Samsung Galaxy S11e Quelle: Steve Hemmerstoffer

Bei den Galaxy S20-Handys beziehungsweise dem Galaxy S20-Handy (Singular) könnte es sich um eine Sonderedition handeln. Auch erinnert die aktuelle Situation etwas an das Jahr 2017, als Apple neben seinem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus auch das iPhone X (10) ins Rennen schickte. In diesem Fall könnte das Galaxy S20 ein besonderes Feature einführen (beim iPhone X war es damals das randlose Design), doch das sind zum derzeitigen Zeitpunkt alles nur Spekulationen. Eine klare Antwort werden wir in diesem Jahr wohl nicht mehr bekommen.