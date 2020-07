Galaxy Note 20 Ultra: Das ist Samsungs neues Flaggschiff

Geht es um das Design des kommenden Samsung Galaxy Note 20 (Ultra), dann brodelt es in der Gerüchteküche. Zahlreiche Videos haben das Aussehen des Galaxy Note 20 Ultra mehrfach thematisiert. Auch wenn das kein Indiz auf das wahre Design sein muss, bekommt man dennoch einen groben Eindruck davon, wie das Smartphone aussehen könnte.

Den Spekulationen rund um die technischen Details des südkoreanischen Flaggschiffs macht nun Winfuture den Gar aus. Das Technikmagazin will sämtliche Informationen zum Galaxy Note 20 Ultra erhalten haben – die Quellen werden allerdings nicht genannt.

Das ist das Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Auffällig ist: Die Details, die Winfuture nennt, sind nicht alle mit früheren Gerüchten deckungsgleich. Sofern man den Informationen also Glauben schenken kann, kommt das Galaxy Note 20 Ultra mit einem 6,9 Zoll großen OLED-Display im 19,3:9-Format, das eine Auflösung von 1.440 x 3.200 Pixeln bietet. Damit orientiert sich das Gerät an den aktuellen Modellen: Die 2019er Note-Generation ist 6,3 beziehungsweise 6,8 Zoll groß. Hinsichtlich der Bildwiederholungsrate scheint das Galaxy Note 20 Ultra mit 120 Hz auf der Höhe der Zeit zu liegen. Übrigens soll das Samsung-Smartphone das erste mit Gorilla Glass 7 sein.

Weiterhin will Winfuture in Erfahrung gebracht haben, dass Samsung in Europa auf einen hauseigenen Prozessor setzt. So verfährt der Hersteller bereits seit Jahren. Der 2,7 GHz schnelle Exynos 990 soll somit zum Einsatz kommen, den man bereits im Galaxy S20 findet. Der Arbeitsspeicher soll 12 GB groß sein, während das interne Datendepot 256 respektive 512 GB fasst. Ob der interne Speicher erweiterbar ist, bleibt abzuwarten. Zur weiteren Ausstattung des Note 20 Ultra sollen ein 4.500 mAh großer Akku samt Schnellladefunktion und Qi, 5G, Bluetooth 5, NFC, USB-C 3.2, WLAN und eine Dual-SIM-Option (mit eSIM) gehören. Auch eine IP68-Zertifizierung sowie Android 10 als Betriebssystem sollen mit an Bord sein.

Verbesserte Kamera im neuen Note-Modell

Die Kameraausstattung beläuft sich auf insgesamt vier Module. Sie unterteilen sich in eine Triple-Hauptkamera und eine Frontkamera, die vorne mittig am oberen Rand untergebracht ist. Sie löst mit 10 Megapixeln auf. Die Hauptkamera bietet unterdessen ein Modul mit 108 Megapixeln samt f/1.8-Blende, eine Superweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln und ein 12-Megapixel-Telemodul. Das Galaxy Note 20 Ultra soll laut Winfuture außerdem eine 5-fachen optischen sowie einen 50-fachen digitalen Zoom bieten.

Galaxy Note 20 mit Xbox-Cloud-Gaming

Möglicherweise wird das kommende Note-Gerät das erste Smartphone, das für Xbox-Cloud-Gaming gemacht ist. Das heißt, das sich mithilfe des Xbox Pass fast 100 Spiele auf dem Galaxy Note 20 Ultra streamen lassen, was bisher nur mit Sony-Smartphones beziehungsweise der PlayStation funktioniert.

Passend dazu soll die Latenzzeit des S-Pen nur noch 9 Millisekunden haben. Zusätzlich will Samsung laut Winfuture auch mit Microsoft kooperieren und verschiedene Gestenkommandos sowie eine OneNote-Synchronisation integrieren.

So sieht das Note-Modell aus

Neben den technischen Spezifikationen hat das Technikmagazin auch einige Fotos zugespielt bekommen. Das dort zu sehende Smartphone deckt sich mit jenem, das Samsung kürzlich – womöglich aus Versehen – selbst auf seiner Homepage zeigte.

Marktstart und Preis

Samsung stellt das Galaxy Note 20 Ultra schon am 5. August offiziell vor. Zum Preis des Flaggschiffs ist bislang nichts bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Kostenpunkt bei über 1.000 Euro liegt.