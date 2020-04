Es hat bereits zum jetzigen Zeitpunkt den Anschein, als würde Samsung auch beim Galaxy Note 20 Ultra auf das aktuelle S-Klassen-Design setzen. Das bedeutet, dass der große Kamerabereich auch die Rückseite des kommenden High-End-Smartphones zieren und dominieren wird. Das bestätigen nun auch weitere Fotos einer Schutzhülle für das kommende Flaggschiff, die über Twitter den Weg ins Netz fanden.

Galaxy S20 Ultra mit S-Pen?

Derweil sind Bilder aufgetaucht, die wohl eher nicht aus offiziellen Quellen stammen, das Galaxy Note 20 Ultra jedoch eindrucksvoll präsentieren. So ist die Optik der Rückseite an jene des S20 Ultra angelehnt. Vom Note-Look bleiben nur die etwas markanteren Kanten und der S-Pen. Dass S- und Note-Reihe so sehr einander ähneln, wäre ungewöhnlich – zumindest, wenn man die S9- und S10-Reihe mit ihren Note-Pendants vergleicht. Ob der S-Pen dann als eines von wenigen Unterscheidungsmerkmalen genügt?

Wie das Konzept zeigt, könnte der S-Pen eine Auffrischung erhalten. Schon beim Note 10 war im Vorfeld die Rede über eine im Stift integrierte Kamera. Diese Idee wird nun abermals aufgegriffen. Ob Samsung aber tatsächlich ein Objektiv im S-Pen integriert, bleibt abzuwarten.

Über ein gänzlich anderes Design spekuliert das Magazin Letsgodigital. Statt großem Kamerabereich wie beim Galaxy S20 Ultra geht man davon aus, dass Samsung einen Schritt zurückgehen könnte. Dabei orientiert man sich am Design des Galaxy Note 9. Die Idee von mehreren unterschiedlichen Designs ist gar nicht so abwegig. Während wir oben vielleicht das Galaxy Note 20 Ultra sehen, könnte das schlichtere Design eher zum Galaxy Note 20 passen.

Marktstart und Preis für die Note-20-Serie

Allen voran dürfte Samsung nicht nur das Design der S-Klasse kopieren. Auch die Modellpflege dürfte ganz ähnlich aussehen. Das heißt, dass es neben einem Note 20 auch ein Note 20+ und Note 20 Ultra geben dürfte.

Orientiert man sich an den Preisen der aktuellen Note-Modelle zum Marktstart könnte Samsung für das Galaxy Note 20 etwa 950 Euro und für das Note 20+ rund 1.100 Euro aufrufen. So viel nämlich kosteten auch die Note-10-Geräte als sie auf den Markt kamen. Das Samsung die Preise nicht anhebt, sondern gar senken könnte, untermauert die Tatsache, dass die Koreaner auch bei der Galaxy-S-Serie vom S10 zum S20 die Preise heruntergeschraubt haben. Mit einem Ultra-Modell jedoch ergibt sich dafür eine ganz neue Möglichkeit der Preisgestaltung.

Schaut man sich darüber hinaus die Tage der Marktstarts der beiden vergangenen Note-Reihe-Modellen in den Jahren 2019 und 2018 an (23. und 24. August), ist damit zu rechnen, dass das Galaxy Note 20 ebenfalls im August in den Handel kommt. Zumindest, wenn es aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie nicht zu Verzögerungen kommt. Das bestätigen auch andere Medienberichte.