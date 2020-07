Samsung Galaxy Note 20: Diese Preise überraschen

Samsung hat am 27. Juli einen Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die Galaxy-Note-20-Reihe liefert. Viel verrät der südkoreanische Hersteller nicht. Doch das muss er auch nicht. Denn zu den neuen Spitzenmodellen sind bereits allerhand Informationen durchgesickert. Auch Samsung selbst sorgte mit der Veröffentlichung von Bildern, auf denen das Galaxy Note 20 zu sehen ist, für Schlagzeilen.

Samsung Galaxy Note 20 wird kein Schnäppchen

Nachdem weitere Bilder aufgetaucht und auch technische Details bekannt geworden sind, bekommen das Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra ein Preisetikett. Einem Bericht zufolge soll Samsung für das kleinste Modell, also das Galaxy Note 20, rund 1.000 Euro verlangen. Für das Galaxy Note 20 Ultra, das Top-Flaggschiff der Reihe, musst du mindestens 1.349 Euro einkalkulieren. Dafür bekommst du das Smartphone mit 5G und 256 GB Speicher. Überraschend: Das Galaxy S20 Ultra kostete mit der besten Ausstattung 1.549 Euro – 200 Euro mehr. Eine Verdopplung des internen Speicherdepots schlägt mit 100 Euro Aufpreis zu Buche. Schaut man sich die Preise der aktuellen Note-Modelle zum Marktstart an, würde Samsung beim Note 20 im Vergleich zum Galaxy Note 10 etwa 50 Euro draufschlagen.

Marktstart

Am 5. August will Samsung die neue Note-Reihe präsentieren. Schaut man sich die Tage der Marktstarts der beiden vergangenen Note-Reihen in den Jahren 2019 und 2018 an (23. und 24. August), ist damit zu rechnen, dass das Galaxy Note 20 ebenfalls im August in den Handel kommt.

Galaxy Note 20: das erwartet dich

Neben einem innovativen Fingerabdrucksensor soll Samsung das Galaxy Note 20 mit bis zu 12 GB Arbeitsspeicher ausstatten. Zudem wird der Akku Gerüchten zufolge auf bis zu 4.500 bis 5.000 mAh wachsen. Darüber hinaus soll das kleinere Galaxy Note 20 einen 6,42 Zoll großen Bildschirm haben. Das Display des Galaxy Note 20+ hingegen soll 6,87 Zoll messen. Die aktuelle Note-Generation misst 6,3 respektive 6,8 Zoll in der Diagonalen.

Neuesten Gerüchten zufolge könnte die Ultra-Edition nicht wesentlich größer ausfallen als das Plus-Modell. Das OLED-Display soll demnach auf 6,9 Zoll kommen und im 19,3:9-Format eine Auflösung von 1.440 x 3.200 Pixeln liefern. Weitere Details zur Kamera und Co. haben wir in einem gesonderten Artikel zusammengefasst.