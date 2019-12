Samsung Galaxy Note 10 Lite: Geheimnis rund um die Optik gelüftet

Bereits im September hat die Gerüchteküche ein Smartphone mit der Modellnummer SM-N770F präsentiert. Das „N“ stand dabei für Note, sodass das Gerät zügig als ein Samsung Galaxy Note 10 Lite identifiziert wurde. Nun wurden die damaligen Gerüchte erneut bestätigt. Als Beleg gelten dabei offizielle Renderbilder, die den Neuankömmling in voller Pracht und von allen Seiten präsentieren.

Das ist das Galaxy Note 10 Lite

Grundsätzlich erinnert die Optik des kleinen Galaxy Note 10 an die, des Standard-Modells. Das bedeutet, dass das Display der Lite-Version abgesehen von einem kleinen Gehäusestreifen am unteren Ende nahezu randlos ist und die Selfie-Knipse in einem Kameraloch in der Mitte des Bildschirms platziert wurde. Nichtsdestotrotz kann man zwischen den beiden Geräten dennoch problemlos unterscheiden, denn das Galaxy Note 10 Lite ist nicht so rechteckig, wie das Note 10.

Dreht man das Smartphone auf die Rückseite, sieht die Sache wiederum ganz anders aus. Das Standard-Note des Jahres verfügt nämlich über drei vertikal-angebrachte Kamerasensoren. Beim Galaxy Note 10 Lite stellt das Kameramodul indes eine Superellipse dar. Es kommen allerdings auch hier drei Objektive und ein LED-Blitz zum Einsatz.

Das günstige S-Pen-Smartphone

Das Innenleben des Galaxy Note 10 Lite bleibt nach wie vor ein unerforschtes Geheimnis. Bekannt ist lediglich die Speichergröße: 128 GB. Interessanter ist jedoch, dass das Handy auf den neuen Renderbildern mit einem S-Pen, also dem Bluetooth-Stift von Samsung, abgelichtet wurde. Man hat bereits beim ersten großen Leak vermutet, dass das kommende Gerät über einen solchen S-Pen verfügt.

Und nun scheint sich dies bestätigt zu haben. Somit könnte das Galaxy Note 10 Lite eine günstige Stift-Alternative zu seinen älteren Geschwistern darstellen. Falls das Gerät preistechnisch als ein Smartphone der oberen Mittelklasse eingestuft wird, könnte der S-Pen zudem ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal darstellen.