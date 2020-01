Samsung Galaxy Buds+ Kopfhörer für S20-Vorbesteller kostenlos

Passend zur Vorstellung der neuen Galaxy-S20-Reihe wird Samsung am 11. Februar auch seine neuen neuen True Wireless Kopfhörer präsentieren. Der Name der diesjährigen Kopfhörer soll Galaxy Buds+ lauten. Wahrscheinlich ist außerdem, dass Samsung jene Kopfhörer für alle Vorbestellungen des Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra kostenlose anbietet. Dies geht zumindest aus einem Twitter-Tweet von Evan Blass aka Evleaks hervor.

Die neuen Galaxy Buds+ mit leichten Verbesserungen

Die neuen Galaxy Buds+ sind die neuen True Wireless Kopfhörer aus dem Hause Samsung, die vor allem mit einer besseren Klangqualität und Akkulaufzeit punkten sollen. Der Akku ist im Vergleich zum Vorgängermodell von 58 mAh auf 85 mAh erhöht worden und soll somit mit einer Ladung bis zu 12 Stunden aushalten. Auch den Beschwerden über das mangelhafte Mikrofon im Vorgängermodell soll Samsung nachgegangen sein und bei der neuen Generation gleich vier Mikrofone verbaut haben. Beim Sound haben die bisherigen Galaxy Buds in unserem letzten Text im Vergleich zu anderen nur mittelmäßig abgeschnitten. Auch hier soll Samsung nun Verbesserungen vorgenommen haben. Wie es mit den bisherigen Verbindungsproblemen aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Nicht an Bord: Active Noice Cancelling

Verwunderlich ist jedoch, dass Samsung in der neuen Kopfhörer-Generation keine aktive Geräuschunterdrückung (Active Noice Cancelling oder ANC) verbaut haben soll. Schließlich hat Konkurrent Apple diese Funktion schon mit seinen neuen AirPods Pro im vergangenen Herbst eingeführt. Auch andere Kopfhörer-Hersteller sehen diese Funktion mittlerweile als Selbstverständlichkeit. Samsung hat sich schließlich jedoch dagegen entschieden. Vermutlich führt dies zu Frustration zahlreicher Samsung-Fans. Was ebenfalls nicht an Bord sein wird, ist ein neues Design. Laut bisherigen geleakten Renderbildern wird zu den Farben Schwarz und Weiß lediglich Hellblau hinzugefügt. Kabelloses Laden soll auch weiterhin an möglich sein.

Ob die Neuerungen jedoch reichen, um Kunden zum Kauf der Galaxy Buds+ zu bewegen, bleibt abzuwarten. Die meisten der aktuellen Galaxy-Buds-Besitzer werden vermutlich aufgrund fehlender Special-Funktionen jedoch nicht auf die neue Generation umsteigen. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass Samsung die Galaxy Buds+ als Vorbestellungsgeschenk für das Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra großzügig verteilt.

Das neue Galaxy S20 wird einen 6,2 Zoll Display, das Galaxy S20+ einen 6,7 Zoll Display und das Galaxy S20 Ultra einen 6,9 Zoll Display mit WQHD und einer Auflösung von 20:9 haben. Beim S20 und S20+ werden auf der Frontseite je eine 10 Megapixel Kamera mit 4K verbaut sein. Im Galaxy S20 Ultra sollen es sogar 40 Megapixel sein. Auf der Rückseite werden drei beziehungsweise im S20+ und S20 Ultra vier Objektive zur Verfügung stehen. Beim Ultra-Modell soll die Hauptkamera sogar stolze 108 Megapixel vorweisen. Die Akkukapazität wird sich höchstwahrscheinlich vom Galaxy S20 mit 4000 mAh über das S20+ mit 4500 mAh bis hin zum S20 Ultra mit 5000 mAh staffeln.

Weitere Infos zur Galaxy S20-Reihe, die am 11. Februar vorgestellt werden, sowie Bilder zur Design-Überraschung findest du in unserem Artikel: Design-Überraschung: So sehen Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra aus

