Samsung Galaxy A52: Alle Käufer haben diesen entscheidenden Nachteil

Mit dem Galaxy A52 hat Samsung erneut ein Erfolgsmodell in den Handel gebracht, dass beliebter nicht sein könnte. In unserer Liste der beliebtesten Handys liegt es auf Platz 1. Hinzu kommt: Bei der Stiftung Warentest rangiert es in der Top 10 der besten Smartphones 2021. Bemerkenswert ist, dass ein rund 320 Euro günstiges Smartphone wie das Samsung Galaxy A52, fast genauso gut abschneidet wie viermal so teure Spitzenmodelle. Wir urteilten deshalb bereits früh: „Top-Handy für wenig Geld? Deshalb musst du 2021 nicht mehr als 350 Euro ausgeben.“ Samsung hat es also geschafft, mit dem Galaxy A52 ein Handy für Jedermann auf den Markt zu bringen – und das betrifft sowohl die Qualität als auch die Leistungsfähigkeit und den Preis. Doch einen Nachteil haben Käufer trotzdem.

Galaxy A52 im Preisverfall? Samsung dreht an der Preisschraube

Ein Handy für aktuell 320 Euro, das teilweise sogar besser ist als das Spitzenmodell von Samsung? Das klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Ob beim Display, hinsichtlich der Kamera-Ausstattung oder dem guten Klang der beiden Lautsprecher: Samsung hat mit dem Galaxy A52 ins Schwarze getroffen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Gegenüber dem Kassenschlager aus dem vergangenen Jahr hat das neue Modell sogar einen Vorteil: es ist wasserdicht. Doch wo Licht, da ist auch Schatten.

Zwar zeigt eine Analyse des Online-Preisvergleichsportals idealo, dass der Preis des Galaxy A52 in den ersten drei Monaten nach Marktstart um 11 Prozent gefallen ist. Von 350 Euro ging es zwischenzeitlich sogar unter die 300-Euro-Marke. Doch das ist deutlich weniger, als die Vorgängermodelle der A-Serie von Samsung. So war das Galaxy A51, das Anfang 2020 in den Handel kam, drei Monate nach dem Marktstart bereits 14 Prozent günstiger. Beim Galaxy A50 waren es sogar 20 Prozent.

Samsung Galaxy A52

Das beliebteste Smartphone des Jahres 2021? Noch nicht

Der Preis für das Samsung Galaxy A52 fällt also nicht so schnell wie jener der Vorgänger. Das hat zwar den Nachteil, dass es damit „teuer“ bleibt. Andererseits kann man das auch als wertstabil bezeichnen. Trotz des höheren Preises zeigt sich: Das Galaxy A52 wird immer beliebter. Waren es im März noch 15 Prozent der Interessenten, die bei idealo an einem Galaxy A52 interessiert waren, lag die Zahl im Mai schon bei 38 Prozent. Mit 45 Prozent ist nur ein anderes Handy beliebter: das Samsung Galaxy A51.

