Samsung: Fünf weitere Smartphones bekommen Android 13

Samsung ist aktuell damit beschäftigt, ein großes Update mit Android 13 und One UI 5 auf die Smartphones seiner Kunden zu bringen. Im Gegensatz zu den monatlichen Sicherheitsupdates, kannst du dich hier auf neue Funktionen und ein überarbeitetes Design freuen. Wir zeigen dir, wie du an das Update kommst und welche Smartphones bereits versorgt werden.

Fünf weitere Samsung-Smartphones bekommen Android 13

Bei den fünf neuen Smartphone-Modellen handelt es sich um die 2020er-Flaggschiffe des koreanischen Herstellers. Konkret bekommen das Galaxy S20, Galaxy S20 Plus und das Galaxy S20 Ultra sowie die Stift-Smartphones Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra das Update aufgespielt.

Unser Samsung Galaxy S20 installiert Android 13

Damit ist das Rollout für Samsungs Flaggschiffe beendet. Die 2022er-Geräte rund um das Galaxy S22 wurden bereits Ende Oktober versorgt. Die S21-Reihe hat das Update Anfang der Woche erhalten.

Schon bald sollen jedoch noch deutlich mehr Smartphones in den Genuss des Updates kommen. Schon in wenigen Tagen könnte es für die günstigeren FE-Geräte und erste Smartphones der Galaxy A-Reihe soweit sein. Eine komplette Liste auch für die kommenden Monate haben wir dir hier zusammengestellt.

So kommt Android 13 auf dein Smartphone

Möchtest du das Update auf Android 13 und One UI 5 installieren, kannst du dies in den Einstellungen tun. Öffne hierzu die Einstellungen-App auf deinem Smartphone und wähle den Punkt „Software-Update“ und anschließend „Herunterladen und installieren“. Hier wird dir das Update angezeigt. Mit einem Klick auf „Herunterladen“ startet der Download. Anschließend muss das Handy einmal neu gestartet werden. Wir geben dir einen Überblick, welche Funktionen sich in Android 13 selbst und in Samsungs One UI 5 verstecken.

Gegebenenfalls wird dir hier noch ein anderes Update angeboten, welches vorab installiert werden muss. Siehst du noch gar kein Hinweis auf das Update? Dann sollte es in den nächsten ein bis zwei Tagen so weit sein. Hast du ein Gerät mit Provider-Branding, kann es auch länger dauern, da hier der Mobilfunkanbieter das Update erst absegnen muss.

Wichtig: Auch wenn bei diesen Updates in der Regel nichts schiefgeht, solltest du ein aktuelles Backup deiner Daten parat haben. Das gilt jedoch nicht nur für dieses Update, sondern generell. Schließlich kann ein Smartphone jederzeit abhandenkommen oder nicht mehr funktionieren.