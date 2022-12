Samsung: Handys dank neuer Technologie 2,5 Milliarden Mal sicherer

War die Displaysperre ursprünglich eher ein zusätzliches Feature, ist diese heutzutage obligatorisch. Denn dank Onlinebanking und Co. beherbergen Smartphones mittlerweile mehr sensible Daten als die meisten Computer zu Hause. Geschützt wird die Displaysperre dabei meistens mittels PIN, Muster oder biometrisch per Fingerabdruck. Letzterer ließ sich in seinen Anfangstagen gelegentlich mit einem handelsüblichen Würstchen austricksen, ist 2022 jedoch deutlich sicherer. An den Schutz, den eine PIN liefert, kommt der Fingerabdruck allerdings nach wie vor nicht heran. Und genau das möchte der südkoreanische Elektronikriese Samsung nun ändern.

Smartphones schon bald viel sicherer?

Seine Pläne bezüglich eines deutlich sichereren Fingerabdruck-Verfahrens verkündete Samsung bereits auf einer Keynote Ende August 2022. Demnach werden Mobiltelefone der Südkoreaner künftig über OLED-Displays verfügen, welche Fingerabdrücke nicht nur an einer bestimmten Stelle, sondern auf der gesamten Bildschirmfläche auslesen können. Ferner soll die Technologie das zeitgleiche Auslesen mehrerer Fingerabdrücke ermöglichen – und das bietet enorme Sicherheitsvorteile. So kalkuliert Samsung mit einem um den Faktor 50.000 höheren Sicherheits-Level bei zwei Fingerabdrücken. Bei drei Abdrücken soll der Faktor indes sogar auf 2,5 Milliarden ansteigen. Doch wann dürfen Anwender mit besagtem Sicherheits-Boost rechnen?

Diese Frage ließ Samsung zunächst unbeantwortet. Doch nun liefert Dieter May, CEO des französischen Anbieters für großflächige Fotodetektoren und Bildsensoren ISORG eine mögliche Antwort. In einem Interview mit dem Tech-Portal OLED-Info prophezeit May, Samsung würde die neue Display-Technologie bereits 2025 auf den Markt bringen, und dass diese anschließend „de facto zum Sicherheitsstandard für Smartphones“ wird. Im Gegensatz zu dem südkoreanischen Hersteller spricht May allerdings von einer Authentifizierung mit vier Fingern.

Entwicklung zeichnete sich bereits ab

Kleinere Fingerabdrucksensoren scheinen dem Ende ihres Produktlebenszyklus entgegenzusehen. Diese Entwicklung zeichnete sich spätestens seit der Vorstellung des Vivo X80 Pro ab. Denn das Handy kam mit einem um elfmal größeren Fingerabdrucksensor auf den Markt, welcher zwei Fingerabdrücke zeitgleich unterstützte. Von einer „globalen“ Lösung, die sich über die gesamte Displayfläche erstreckt, ist diese Technologie allerdings noch weit entfernt. Weitere aktuelle und anstehende Entwicklungen im Smartphone-Bereich findest du im folgenden Artikel: